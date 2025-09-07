Někdo přerušil podmořské kabely v Rudém moři. Experti varují, že jsou za tím Húsíové
Podmořské kabely v Rudém moři byly přerušeny, což podle expertů, které cituje agentura AP, v neděli narušilo přístup k internetu v části Asie a na Blízkém východě. Okamžitě nebylo jasné, co incident způsobilo. Objevily se nicméně obavy, že kabely by mohly být cílem kampaně jemenských povstalců Húsíů, kteří ji popisují jako snahu donutit Izrael ukončit válku s Hamásem v Pásmu Gazy. Húsíové však v minulosti útoky na kabely popírali.
Podmořské kabely patří k páteři globálního internetu spolu se satelitním spojením a pozemními trasami. Poskytovatelé internetových služeb obvykle využívají více přístupových bodů a v případě výpadku provoz přesměrovávají, což však může zpomalit připojení.
Microsoft na svých stránkách oznámil, že na Blízkém východě „může dojít ke zvýšené latenci kvůli přerušeným optickým kabelům v Rudém moři“. Firma z Redmondu uvedla, že provoz mimo region není ovlivněn.
Organizace NetBlocks, která monitoruje dostupnost internetu, podle AP informovala, že „řada výpadků podmořských kabelů v Rudém moři zhoršila konektivitu v několika zemích“, včetně Indie a Pákistánu. Problém se podle ní týká systémů SMW4 a IMEWE poblíž saúdskoarabské Džiddy. SMW4 provozuje Tata Communications, součást indického konglomerátu, a kabel IMEWE spravuje konsorcium vedené firmou Alcatel-Lucent. Ani jedna společnost incident nekomentovala.
Pákistánská společnost PTCL v sobotu potvrdila, že k přerušením došlo. Saúdská Arábie výpadky oficiálně nepřiznala a neodpověděla na žádosti o komentář. Ve Spojených arabských emirátech si uživatelé státních operátorů Du a Etisalat stěžovali na pomalejší internet, vláda ale situaci nekomentovala.
Podmořské kabely mohou poškodit lodní kotvy, ale mohou být i cílem útoků. Opravy obvykle trvají týdny, protože specializovaná loď musí kabel lokalizovat a znovu napojit.
Přerušení kabelů přichází v době, kdy Húsíové pokračují v útocích na Izrael kvůli válce s Hamásem. Izrael reagoval nálety, při nichž zahynuli i vysoce postavení velitelé povstalců.
Statický, ale hůře dosažitelný cíl
Již na začátku roku 2024 mezinárodně uznávaná jemenská exilová vláda varovala, že Húsíové plánují útoky na kabely v Rudém moři. Některé byly skutečně přerušeny, ale Húsíové odpovědnost odmítli. Jejich televizní stanice al-Masíra v neděli ráno incident potvrdila s odkazem na NetBlocks.
Od listopadu 2023 do prosince 2024 Húsíové napadli přes 100 lodí raketami a drony, čtyři plavidla potopili a nejméně osm námořníků zahynulo. Po krátkém příměří útoky přerušili, poté se však stali terčem intenzivních náletů nařízených americkým prezidentem Donaldem Trumpem, než oznámil dosažení další dohody o příměří. V červenci pak Húsíové potopili dvě lodě, přičemž zahynuli nejméně čtyři lidé a další jsou podle všeho v jejich zajetí.
Současná vlna útoků přichází ve chvíli, kdy je v jednání možné nové příměří mezi Izraelem a Hamásem. Nejistá je rovněž budoucnost rozhovorů mezi USA a Íránem o íránském jaderném programu poté, co Izrael vedl dvanáctidenní válku proti Íránu a američtí vojáci vybombardovali tři íránské jaderné objekty.