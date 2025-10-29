Severní Korea odpálila rakety těsně před příletem Trumpa do Soulu
Pchjongjang oznámil úspěšný test několika střel s plochou dráhou letu právě v den, kdy do Jižní Koreje přicestoval Donald Trump. Americký prezident uvedl, že se s vůdcem KLDR Kim Čong-unem plánuje setkat „v nepříliš vzdálené budoucnosti“. Test přichází v době, kdy Severní Korea znovu zdůrazňuje, že se svého jaderného programu nevzdá.
Severokorejská státní agentura KCNA podle agentury AP označila test za úspěch, který ukazuje možnosti rozšíření sféry působnosti armády KLDR. Jižní Korea zatím nepotvrdila, že by registrovala raketovou aktivitu svého severního souseda, napsala AP.
Severokorejský diktátor Kim Čong-un dal koncem září najevo ochotu obnovit kontakty se Spojenými státy z Trumpova prvního prezidentského období, kdy se s americkým prezidentem sešel třikrát. Zároveň však zdůraznil, že USA nemohou KLDR připravit o její jaderný program.
Trump minulý týden před začátkem své současné asijské cesty řekl, že má s Kimem velmi dobré vztahy a rád by se s ním během turné sešel. Dnes krátce před příletem do Jižní Koreje novinářům řekl, že o schůzku má zájem a že se uskuteční v „nepříliš vzdálené budoucnosti", napsala agentura AFP.
Jeho předchozí kontakty s Kimem však nepřinesly žádný pokrok ve zmíněné otázce jaderného programu KLDR, kterým se cítí ohroženi tradiční američtí spojenci Jižní Korea a Japonsko. Pchjongjang navíc v poslední době odmítá jakékoli snahy o urovnání konfliktu se Soulem.