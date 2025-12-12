Předplatné

Život v Petrohradu bez filtru: 100 silných fotografií dokumentující ruskou realitu

Krásná, ale i groteskní snímky všech vrstev petrohradské společnosti.

Krásná, ale i groteskní snímky všech vrstev petrohradské společnosti. Zdroj: Instagram/petrosphotos

Krásná, ale i groteskní snímky všech vrstev petrohradské společnosti.
Krásná, ale i groteskní snímky všech vrstev petrohradské společnosti.
Krásná, ale i groteskní snímky všech vrstev petrohradské společnosti.
Krásná, ale i groteskní snímky všech vrstev petrohradské společnosti.
Krásná, ale i groteskní snímky všech vrstev petrohradské společnosti.
100 Fotogalerie
pos
Diskuze (1)
  • Fotograf Petrosyan zachycuje syrovou realitu Petrohradu, kde se mísí krása a bída, naděje a rezignace.
  • Jeho fotografie ukazují Rusko bez filtrů, nezkrášlené, s kontrasty mezi bohatstvím a chudobou.
  • Petrohrad je symbolem ruské duše, městem kultury a vědy, ale i místem plným sociálních rozdílů a politických napětí.

Autentický pohled na život v ruském Petrohradu nabízí fotograf Alexander Petrosyan. Jeho snímky z minulé dekády zachycují momenty, které jsou krásné, smutné, absurdní i groteskní. Jde o obraz Ruska, jaký se na turistických pohlednicích nikdy neobjeví, napsal server Reflex.cz

Když Alexander Petrosyan dostal k dvanáctým narozeninám svůj první fotoaparát, netušil, že mu jednou změní život. Než se ale stal profesionálem, jeho cesta byla klikatá. Fotku několikrát opustil – a stejně tolikrát se k ní zase vrátil.

Dnes patří mezi nejvýraznější dokumentaristy ruské každodennosti. Jeho domovem je Petrohrad – město, které miluje, zná ho do posledního zákoutí a celé ho doslova „nosí v hlavě“. Právě zde vznikla jeho nejsilnější kolekce snímků.

Petrosyanovy fotografie zachycují syrovou realitu všech vrstev petrohradské společnosti: opilce na ulicích, pompézní církevní obřady, dělníky, aristokraty, pouliční umělce i absurdní každodenní situace. Město je podle něj divadelní jeviště a on jeho tichý pozorovatel – vždy připravený stisknout spoušť.

V současnosti pracuje jako fotoreportér na plný úvazek. Z domu neodchází bez fotoaparátu a záložní baterie. „To, jak vnímáme svět kolem sebe, závisí na mnoha faktorech. Když je ale snímek pořízen ve správný moment a s dostatkem energie, promluví ke každému – bez ohledu na kulturu,“ říká.

Jeho styl je nekompromisní. Nefiltruje realitu, nezkrášluje ji. Nabízí svědectví o zemi plné kontrastů – kde vedle historických paláců stojí rozpadlé paneláky a kde se extravagance mísí s každodenní bídou.

Petrohrad – okno do ruské duše

Petrohrad je druhým největším městem Ruska, ale v očích mnohých je tím nejvýznamnějším. Byl založen roku 1703 carem Petrem Velikým jako okno do Evropy – symbol modernizace, otevřenosti a síly carského impéria. Architektura města odráží evropské vlivy, ale i těžkou historii – od hladomoru během nacistické blokády až po současnou nejistotu v časech geopolitického napětí.

Dnešní Petrohrad zůstává centrem kultury, vědy a vzdělání. Sídlo Ermitáže, Mariinského divadla i desítek univerzit. Zároveň je to ale město plné rozporů – s výraznými sociálními rozdíly, byrokracií a stínem autoritářského režimu.

Rusko samotné pak stále zůstává pro svět záhadou – kombinací obrovské přírodní krásy, technického pokroku i tvrdého politického systému. Právě v Petrosyanových snímcích lze číst tyto protiklady nejlépe: krásu i bídu, naději i rezignaci. A právě proto mají jeho fotografie takovou sílu.

Galerie: Podívejte se na 100 mnohdy až absurdních fotek ze života v Rusku

Krásná, ale i groteskní snímky všech vrstev petrohradské společnosti.
Krásná, ale i groteskní snímky všech vrstev petrohradské společnosti.
Krásná, ale i groteskní snímky všech vrstev petrohradské společnosti.
Krásná, ale i groteskní snímky všech vrstev petrohradské společnosti.
Krásná, ale i groteskní snímky všech vrstev petrohradské společnosti.
63 Fotogalerie

fotogalerie původně vyšla na webu Reflex.cz

Vstoupit do diskuze (1)

Doporučujeme

Články z jiných titulů