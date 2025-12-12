Život v Petrohradu bez filtru: 100 silných fotografií dokumentující ruskou realitu
- Fotograf Petrosyan zachycuje syrovou realitu Petrohradu, kde se mísí krása a bída, naděje a rezignace.
- Jeho fotografie ukazují Rusko bez filtrů, nezkrášlené, s kontrasty mezi bohatstvím a chudobou.
- Petrohrad je symbolem ruské duše, městem kultury a vědy, ale i místem plným sociálních rozdílů a politických napětí.
Autentický pohled na život v ruském Petrohradu nabízí fotograf Alexander Petrosyan. Jeho snímky z minulé dekády zachycují momenty, které jsou krásné, smutné, absurdní i groteskní. Jde o obraz Ruska, jaký se na turistických pohlednicích nikdy neobjeví, napsal server Reflex.cz
Když Alexander Petrosyan dostal k dvanáctým narozeninám svůj první fotoaparát, netušil, že mu jednou změní život. Než se ale stal profesionálem, jeho cesta byla klikatá. Fotku několikrát opustil – a stejně tolikrát se k ní zase vrátil.
Dnes patří mezi nejvýraznější dokumentaristy ruské každodennosti. Jeho domovem je Petrohrad – město, které miluje, zná ho do posledního zákoutí a celé ho doslova „nosí v hlavě“. Právě zde vznikla jeho nejsilnější kolekce snímků.
Petrosyanovy fotografie zachycují syrovou realitu všech vrstev petrohradské společnosti: opilce na ulicích, pompézní církevní obřady, dělníky, aristokraty, pouliční umělce i absurdní každodenní situace. Město je podle něj divadelní jeviště a on jeho tichý pozorovatel – vždy připravený stisknout spoušť.
V současnosti pracuje jako fotoreportér na plný úvazek. Z domu neodchází bez fotoaparátu a záložní baterie. „To, jak vnímáme svět kolem sebe, závisí na mnoha faktorech. Když je ale snímek pořízen ve správný moment a s dostatkem energie, promluví ke každému – bez ohledu na kulturu,“ říká.
Jeho styl je nekompromisní. Nefiltruje realitu, nezkrášluje ji. Nabízí svědectví o zemi plné kontrastů – kde vedle historických paláců stojí rozpadlé paneláky a kde se extravagance mísí s každodenní bídou.
Petrohrad – okno do ruské duše
Petrohrad je druhým největším městem Ruska, ale v očích mnohých je tím nejvýznamnějším. Byl založen roku 1703 carem Petrem Velikým jako okno do Evropy – symbol modernizace, otevřenosti a síly carského impéria. Architektura města odráží evropské vlivy, ale i těžkou historii – od hladomoru během nacistické blokády až po současnou nejistotu v časech geopolitického napětí.
Dnešní Petrohrad zůstává centrem kultury, vědy a vzdělání. Sídlo Ermitáže, Mariinského divadla i desítek univerzit. Zároveň je to ale město plné rozporů – s výraznými sociálními rozdíly, byrokracií a stínem autoritářského režimu.
Rusko samotné pak stále zůstává pro svět záhadou – kombinací obrovské přírodní krásy, technického pokroku i tvrdého politického systému. Právě v Petrosyanových snímcích lze číst tyto protiklady nejlépe: krásu i bídu, naději i rezignaci. A právě proto mají jeho fotografie takovou sílu.
Galerie: Podívejte se na 100 mnohdy až absurdních fotek ze života v Rusku
fotogalerie původně vyšla na webu Reflex.cz