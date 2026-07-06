Slovensko podpoří summit NATO, na zbraně pro Ukrajinu ale nepřispěje
- Slovensko podpoří závěry nadcházejícího summitu NATO.
- Bratislava se ale nezapojí do financování vojenské pomoci Ukrajině.
- Slovenský prezident Peter Pellegrini to uvedl v prohlášení po pondělní schůzce s premiérem Robertem Ficem a ministrem zahraničí Jurajem Blanárem.
„Slovensko podpoří závěry summitu NATO, zároveň ovšem nadále platí, že se nebude podílet na dalších finančních příspěvcích ani půjčkách určených na vojenskou pomoc Ukrajině," uvedl Pellegrini, který bude spolu s Ficem a s dalšími slovenskými politiky zastupovat zemi na dvoudenní schůzce představitelů členských států Severoatlantické aliance v Ankaře. Summit začne v úterý.
Podle Pellegriniho dopis od generálního tajemníka NATO Marka Rutteho potvrzuje, že závěry summitu NATO nebudou zavazovat Slovensko k podílu na financování další vojenské pomoci Ukrajině a že případné příspěvky zůstanou na individuálním rozhodnutí jednotlivých zemí.
Slovenský prezident uvedl, že Slovensko bude pokračovat v poskytování humanitární pomoci Ukrajině či v podpoře její energetické infrastruktury.
Ukrajina se brání pátým rokem
Současná slovenská vláda po svém nástupu do úřadu v roce 2023 zastavila vojenskou pomoc Kyjevu ze státních zásob. Slovensko podobně jako Česko a Maďarsko dříve oznámilo, že se nebude podílet na zárukách půjčky v hodnotě 90 miliard eur (2,2 bilionu korun) od Evropské unie Ukrajině, která se pátým rokem brání ruské vojenské invazi.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj po posledním ruském útoku na Kyjev označil za důležité, aby spojenci na summitu NATO přijali silná rozhodnutí na podporu ukrajinské protivzdušné obrany. Podle předsedkyně Evropské komise Ursuly von der Leyenové tato záležitost bude jedním z témat aliančního summitu.