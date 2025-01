Trumpův vztah s Pekingem začal líbánkami. Může je zničit výpad čínské umělé inteligence?

Nový americký prezident Donald Trump v kampani nešetřil tvrdými pohrůžkami vůči Číně, kterou USA vnímají jako globální hrozbu číslo jedna. Proto je poněkud překvapivé, že se po návratu do Bílého domu vůči Pekingu zatím chová poměrně vlídně. Je však otázkou, jak dlouho tato idyla vydrží a jestli Trumpa k ostřejšímu postoji nevyprovokuje například úspěch čínské umělé inteligence od start-upu DeepSeek. Tento model AI ukázal, že americká dominance v oboru nemusí být tak výrazná, jak se zdálo, a že má metoda omezování přísunu vyspělých technologií do asijské velmoci své limity.

Trump dopředu naznačoval, že Čínu čeká drsnější obchodní válka než za jeho prvního období a hrozil, že na ni uvalí až šedesátiprocentní dovozní cla. Když krátce po listopadových volbách provedla agentura Reuters průzkum mezi více než pěti desítkami ekonomů, odhadovali, že republikán tarify zavede hned na počátku roku. A jejich průměrným tipem byla sazba ve výši 38 procent. Nic takového se ale zatím nestalo. Naopak se zdá, že prezident chce začít smírně.

„Těšíme se, že se nám bude s Čínou dařit velmi dobře a budeme spolu vycházet,“ řekl během Světového ekonomického fóra ve švýcarském Davosu. Prohlásil rovněž, že jeho nedávný telefonický rozhovor s čínským prezidentem Si Ťin-pchingem byl přátelský. Domnívá se proto, že by mohl dosáhnout obchodní dohody s Čínou. Fox News také prozradil, že by cla proti Pekingu raději nepoužil, nicméně je označil za silnou páku.

Vysoká cla jsou prozatím u ledu

Zatímco Mexiku a Kanadě aktuálně od Trumpa hrozí 25procentní cla a stejnou sazbou postrašil i Kolumbii ve sporu o repatriaci vyhoštěných imigrantů, v případě čínského zboží uvedl, že zvažuje zavedení „pouze“ desetiprocentního cla. Opatření odůvodňuje tím, že Peking dostatečně nebrání vývozu surovin pro výrobu fentanylu, který v USA působí velké potíže.

Umírněnost vůči Číně projevil Trump i v záležitosti sociální sítě TikTok. Tomu ve Spojených státech hrozí zákaz kvůli zákonu, jenž se odvolává na národní bezpečnost. Firmě ByteDance ukládá TikTok U.S. odprodat, nebo ukončit jeho činnost. Zákon měl vstoupit v účinnost těsně před nástupem prezidenta republikána do funkce, Trump ale firmě poskytl odklad o 75 dní, kdy se má rozhodnout o její budoucnosti.

VIDEO:Co jste nevěděli o Donaldu Trumpovi?

Víte, že... děti Donalda Trumpa • Bára Holá/Jan Jedlička

„Signalizace, alespoň od voleb do inaugurace, se zdá být pozitivnější, než se dříve očekávalo. Doufejme, že tato pozitivní dynamika bude zachována a bude pokračovat. Být pragmatičtější, méně ideologický bude dobré pro všechny,“ komentoval Trumpovo počínání podle AP Liu Yawei, hlavní poradce pro Čínu v think tanku Carter Center v Atlantě. Také ředitel Centra pro mezinárodní bezpečnost a strategii na univerzitě Tsinghua v Pekingu Da Wei agentuře řekl, že Trumpova změna tónu vysílá povzbudivé signály.

Šance k vyjednávání

„Čína si uvědomuje, že existuje příležitost s Trumpem vyjednávat,“ podotkl pro CNN politolog Liu Dongshu z City University of Hong Kong. „A lepší vzájemné vztahy jsou pro Peking důležitější než pro Spojené státy, takže Čína se touží zapojit,“ dodal. Odborníci podotýkají, že nová obchodní válka s USA by pro asijskou zemi v době, kdy se potýká s rozsáhlými ekonomickými potížemi, rozhodně byla tvrdou ránou.

Míní proto, že Čína možná bude mít chuť ukázat Trumpovi dobrou vůli a pokusí se skutečně potlačit výrobu látek užívaných pro produkci fentanylu. Stejně tak by mohla zlepšit podmínky pro přístup zahraničních firem na svůj trh, po čemž dlouho volají i evropské společnosti. Trump nejspíš také očekává, že mu Peking pomůže svou pákou na Rusko ukončit válku na Ukrajině. „Má hodně síly, tak jako my máme hodně síly. Řekl jsem mu: měl bys to vyřešit,“ komentoval republikán rozhovor o této záležitosti se svým čínským protějškem.

Umírněný start však nezaručuje dlouhodobé trvání, za prvního Trumpova funkčního období také zpočátku panovalo příměří, pak však vypukla obchodní válka a vztahy dále zhoršila pandemie koronaviru. Exprezident Joe Biden napětí nesnížil, naopak ponechal v platnosti Trumpovy tarify, prohloubil technologickou rivalitu s Pekingem a jeho demokratická kolegyně ve funkci šéfky Sněmovny reprezentantů Nancy Pelosiová popudila asijskou velmoc návštěvou Tchaj-wanu.

Čínská umělá inteligence vyvolala bezpečnostní debatu

Možných rozbušek obchodní války je přitom řada a jednou z nich by mohl být úspěch čínského modelu umělé inteligence DeepSeek, který v uplynulých dnech vyvolal v USA poprask. Washington roky usiloval o to, aby omezil čínský přístup k nejmodernějším počítačovým čipům, které pohánějí pokročilé systémy umělé inteligence. Ve snaze zpomalit čínský pokrok tlačil i na Evropu, především na klíčového výrobce zařízení pro produkci čipů, nizozemskou společnost ASML. Nyní se však ukazuje, že tento přístup selhal.

Už se tak rozjela debata, zda za to může pomalé zavádění exportních kontrol, pašování vyspělých čipů do Číny nebo zda restrikce asijské zemi naopak pomohly nastartovat domácí inovace i s omezenými prostředky. Trump každopádně už varoval, že jde o „budíček“ pro americké technologické firmy, které se nyní musí soustředit na vítězství. Hovořil ale i o možných pozitivních dopadech čínského pokroku.

Otázkou tak je, jestli přijde nějaká odpověď na vládní úrovni. Zvlášť, když americká společnost OpenAI čínský startup DeepSeek podezírá z neoprávněného použití jejích výstupů. Bílý dům nyní posuzuje, jaké dopady bude mít DeepSeek pro americkou národní bezpečnost, a otvírá se diskuze o možné krádeži duševního vlastnictví. Objevují se také varování před potenciálními riziky pro uživatele, kteří si aplikaci stahují a jejichž data by Čína mohla zneužít například k dezinformačním kampaním, šitých na míru západnímu publiku.

„USA nemohou dovolit modelům čínské komunistické strany, jako je DeepSeek, představovat riziko pro naši národní bezpečnost a využívat naši technologii k prosazení svých ambicí v oblasti AI,“ řekl podle CBS News republikán John Moolenaar, který předsedá výboru Sněmovny reprezentantů pro čínskou komunistickou stranu. „Musíme pracovat na rychlém zavedení silnější kontroly exportu na technologie, které jsou pro infrastrukturu umělé inteligence DeepSeek důležité,“ dodal.

Čína je na střet připravená

Někteří experti tvrdí, že Čína záměrně načasovala zveřejnění modelu na období Trumpova nástupu. Je možné, že cílem Pekingu je, aby nový prezident došel k závěru, že metody jeho předchůdce nemají smysl. „Každý, kdo se obává toho, co dnes DeepSeek dokáže, by se měl více obávat toho, co by dokázali s přístupem k mnohem lepším počítačovým zdrojům, které mají jejich konkurenti v USA,“ varoval podle listu New York Times Martin Chorzempa z Peterson Institute for International Economics.

Komentátoři každopádně zdůrazňují, že Peking je připravený na možné vyhrocení vztahů s Trumpem. Během posledních let přijal zákony a pravidla, která mu umožňují rychle a důrazně reagovat na jakýkoli nepřátelský čin ze strany USA. V jeho zásobárně jsou cla, omezení dovozu, kontroly vývozu, sankce, opatření, která cizím společnostem znesnadňují podnikání v Číně, a regulační přezkumy, jejichž cílem je způsobit vyšší náklady různým podnikům.

Čína také jasně demonstrovala svou nadvládu nad produkcí a zpracováním řady důležitých surovin. Krátce před Trumpovým nástupem se vynořily zprávy, že by mohla zavést restrikce na export technologií užívaných k produkci materiálů pro výrobu baterií, konkrétně například k rafinaci lithia.

Už koncem minulého roku přitom zakázala, s odkazem na národní bezpečnost, vývoz některých důležitých komponent pro výrobu polovodičů do Spojených států. Patří mezi ně gallium, germanium a antimon, které mají jak civilní, tak vojenské užití. Je tak možné, že se Trump nechce dostat do přímého střetu s asijským konkurentem, dokud se nepodaří zvýšit nezávislost USA na čínské produkci.