Domoplan začne stavět v brněnském Komárově. Sází na atraktivitu přestěhovaného hlavního nádraží
- Na brownfieldu po bývalém mlýně chystá developer Domoplan bytový dům.
- Má eliptický tvar a nabídne osmdesátku bytů.
- Firma sází mimo jiné na budoucí přítomnost hlavního nádraží.
Brněnský Komárov se má v budoucnu změnit k nepoznání. Na konci loňského roku představila moravská metropole návrh na širší centrum čtvrti, kdy původní zástavbu doplní nová, a to včetně několika malých náměstí. Kromě toho by tu měla vyrůst také nová dominanta, kterou tu plánuje developerská společnost Domoplan.
Developer tu chystá bytový projekt s osmdesátkou jednotek od 2+kk po velkorysé penthousy. Budova eliptického tvaru dostala název Zanzara, což znamená italsky komár. „V budoucnosti čeká celou lokalitu výrazný rozvoj v souvislosti s realizací nového hlavního nádraží, které se bude nacházet jen asi sedm set metrů od rezidence, a samotná hodnota nemovitostí tak ještě výrazně vzroste,“ říká k tomu majitel Domoplanu Tomáš Vavřík.
Sázka na potenciál
Domoplan sází s projektem především na lokalitu, kde má kromě hlavního nádraží v budoucnu vzniknout také bohatá občanská vybavenost. Zanazara vznikne na brownfieldu, který tu zbyl po někdejším mlýnu. Stavět se začne ve druhém kvartále letošního roku, hotovo by mělo být v roce 2028.
Developer nyní zahájil prodej. Ceny bytů startují nad sedmi miliony korun. Třípokojový byt vyjde na bezmála deset milionů. Nejmenší byty mají 47 metrů čtverečních, ty největší pak 135 metrů. Součástí každé jednotky je ale také prostorná terasa, u nájemních bytů skoro devět metrů, u penthousů pak dokonce 159 metrů. Dům navrhlo architektonické studio RAW, plášť budovy je tvořený světlým keramickým obkladem.
Společnost Tomáše Vavříka je v Brně doma. Aktuálně tu kromě Zanzary staví například také projekt Brixx, který čítá až devět set nových bytů, nebo také Rezidenci B80, Botanica nebo Příční.