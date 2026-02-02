Aktualizováno: Nevídaný pád drahých kovů zadělal na strach z výprodeje akcií
- Zlato a stříbro pokračují v mimořádném cenovém pádu.
- Mezi investory je citelná nervozita, nedařilo se čipovým akciím Nvidia a ASML, posiloval dolar. Během pondělního odpoledne ale tržní otřesy slábly.
- Už o víkendu brutálně spadnul bitcoin a další kryptoměny.
Zlato pokračuje v propadu i během pondělí. Na asijských trzích ráno odepisovalo dalších téměř devět procent a kleslo pod 4500 dolarů. Ještě dramatičtěji padá cena stříbra.
Zatímco koncem minulého týdne jeho cena přesahovala 120 dolarů, v pondělí se propadla pod 75 dolarů. Později drahé kovy část ztrát umazaly. Přesto má zlato zaděláno na nejprudší třídenní pád od roku 1980, upozorňuje agentura Bloomberg.
Za výprodejem stojí podle analytiků silnější dolar, snaha vybrat zisky po dlouhotrvajícím prudkém růstu a také rozhodnutí komoditní burzy CME zvýšit požadavky na pákové obchody. Tím se prodražuje obchodování s vypůjčenými penězi při spekulaci. Během uplynulých 12 měsíců cena zlata vzrostla o 65 procent, cena stříbra o 147 procent.
Turbulence na cenách komodit mezitím začaly mírně znervózňovat i zbylé části trhů. Nejde jen o bitcoin a krypto, které se pomalu oklepává z víkendového výprodeje. Zásah schytaly i některé významné evropské akcie.
Zlato jako zdroj nejistoty
„Trhy jsou nervózní. Vidíme široký výprodej napříč trhy v Asii, Evropě i ve Spojených státech. Nárůst volatility na zlatu i stříbru nutí investory ke snižování rizikovosti svých strategií,“ popisuje pro agenturu Bloomberg Ulrich Urbahn, hlavní stratég německé banky Berenberg.
Například ASML odepisovala kolem poledne tři procenta, široký index STOXX600 však nakonec posílil téměř o procento. Mírným růstem nakonec oproti předpokladům zahájil obchodování index amerických akcií S&P 500. Během pondělního odpoledne se mírně zotavil i kurz bitcoinu, vyšplhal se nad 78 tisíc dolarů. To u pozitivněji naladěných traderů vzbuzuje naděje, že trhy mají ty největší otřesy alespoň prozatím za sebou.
Cenové pohyby v pondělí odrážely kromě pochybností o udržitelnosti prudkého růstu cen drahých kovů také nejistotu kolem návratnosti miliardových investic do umělé inteligence, popisuje Bloomberg. Brzy bude o opodstatněnosti těchto obav jasněji. Tento týden oznámí své hospodářské výsledky více než stovka firem z indexu S&P 500 včetně technologických obrů Amazonu a Alphabetu.
Šance pro dolar?
Právě v důsledku boomu investic do umělé inteligence donedávna brutálně rostly akcie technologických gigantů. Část analytiků soudí, že nyní by po delší době mohl dát vzpomenout dolar na postavení bezpečného přístavu v době nejistoty. Během pondělí posiloval dolarový index DXY o zhruba 0,4 procenta.
„Zásadnější podpora pro americkou měnu a zároveň rána pro drahé kovy přišla v pátek. Prezident do čela Fedu jmenoval poměrně konvenčního kandidáta Kevina Warshe. Ten přitom ještě začátkem minulého týdne rozhodně nepatřil k favoritům v boji o křeslo šéfa centrální banky,“ komentuje rozhodnutí portfolio manažer společnosti Cyrrus Tomáš Pfeiler.
„Trump svou volbou ukázal, že sází na poměrně ortodoxního hráče, který má předchozí zkušenosti s působením ve vedení Fedu. Pro trh je to vzkaz, že navzdory agresivní rétorice a řadě geopolitických eskapád šéf Bílého domu neusiluje o demontáž stávajícího měnového řádu,“ dodal Pfeiler.
„Warshova nominace byla pravděpodobně prvotním spouštěčem, ale sama o sobě neospravedlňuje takový rozsah poklesu cen drahých kovů. Nucené likvidace pozic a zvyšování marží vytvořily kaskádový efekt,“ míní hlavní analytik trhu ve společnosti KCM Tim Waterer, kterého cituje agentura Reuters. Waterer se rovněž domnívá, že Warshův přístup k měnové politice by byl spíše podpůrný pro dolar, a tedy nepříznivý pro zlato.
