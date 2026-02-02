Šmuclerová po 19 letech končí v CNC. Čeká ji nový projekt
- Libuše Šmuclerová na konci ledna rezignovala na post předsedkyně dozorčí rady Czech News Center a po 19 letech odchází.
- Uvedla, že míří do nového projektu v exekutivní roli.
- CNC je jeden z největších mediálních domů v Česku. Mezi jeho tituly patří i e15.
Předsedkyně dozorčí rady mediálního domu Czech News Center (CNC) Libuše Šmuclerová na konci ledna rezignovala. Bude se věnovat novému projektu v exekutivní roli. Vydavatelství opouští po 19 letech. CNC to dnes oznámila v tiskové zprávě.
„Po posledních letech, kdy jsem se v CNC věnovala strategickému dohledu, cítím jasnou potřebu vrátit se k aktivnímu budování a exekutivě. Odcházím, protože jsem dostala příležitost podílet se na stavbě něčeho nového a zažít naplňující radost z tvorby,“ uvedla Šmuclerová.
Šmuclerová před nástupem do CNC jako redaktorka a později manažerka prošla dvěma televizemi a v letech 2005 až 2007 vedla rodinnou kliniku estetické medicíny. Poté se vrátila do světa médií a jako ředitelka Ringieru provedla společnost náročným procesem digitalizace, ekonomickou krizí i změnou vlastnické struktury, kdy se z nadnárodní korporace stalo české mediální uskupení pod křídly Czech Media Invest Daniela Křetínského. V minulém roce Šmuclerová kandidovala na post generálního ředitele České televize.
CNC je jedním z největších mediálních domů v České republice, vydává například deníky Blesk, Aha!, Sport a více než tři desítky časopisů (Reflex, Svět motorů či ABC) a provozuje na 40 webů včetně Blesk.cz, iSport.cz či Reflex.cz. CNC patří do skupiny Czech Media Invest (CMI), která se zaměřuje na mediální aktivity v regionu střední a západní Evropy.