Gigantická farmaceutická akvizice: Eli Lilly koupí za 179 miliard Loxo Oncology | E15.cz

Dohoda představuje pro Eli Lilly největší posun na rychle rostoucí trh s přípravky pro léčbu rakoviny. Je také potvrzením spekulací, že farmaceutický trh čeká letos řada fúzí a akvizic po zprávě z minulého týdne, že Bristol-Myers Squibb se dohodla na koupi firmy Celgene za 74 miliard dolarů.

Eli Lilly za jednu akcii Loxo zaplatí 235 dolarů. Ve srovnání s páteční závěrečnou cenou akcií to představuje zisk 68 procent. Dohoda by měla být uzavřena do konce prvního čtvrtletí, napsaly agentury AP a Reuters.

Loni v květnu Lilly oznámila, že koupí za 1,6 miliardy dolarů firmy Armo Biosciences, aby rozšířila svou nabídku o léky, které pomáhají imunitnímu systému těla v boji s rakovinou. Finanční ředitel Joshua Smiely pak v listopadu řekl, že firma hledá menší podobné akvizice, na které chce použít čtyři miliardy dolarů získané z prodeje divize veterinárních přípravků Elanco.