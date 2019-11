Globální růst HDP možná brzy znovu zrychlí, naznačují to klíčové ukazatele, píše Bloomberg | E15.cz

Robustní oživení je sice zatím v nedohlednu, relativní zlepšení je ale očividné, a to několik týdnů po té, co hrozilo, že se globální ekonomika řítí do recese. Centrální bankéři si tak s prorůstovými měnovými opatřeními mohu dát pauzu, píše agentura Bloomberg.

Je tu několik důvodů, proč by se globální ekonomika mohla příští rok stabilizovat, řekl pro Bloomberg hlavní ekonom společnosti Standard Chartered David Mann, jenž stejně jako Mezinárodní měnový fond očekává, že růst globálního HDP příští rok oproti letošku zrychlí.

Naznačuje to například říjnový světový výrobní index banky JPMorgan Chase. Ten se přiblížil kladnému pásmu, když se zlepšily jak čísla objednávek, tak výroby. Ve Spojených státech se v říjnu stabilizovala průmyslová aktivita a nová čísla kolem růstu mezd dokonce předčila očekávání. Zlepšení navíc vykazuje i americký sektor služeb.

První známky vzedmutí lze vycítit i v Evropě, která je soužená nejen obchodní válkou, ale i brexitem. Země eurozóny ve třetím čtvrtletí rostly rychleji, než se čekalo, a přestože se Německo ocitlo v recesi, tamní ekonomický institut Ifo už v říjnových zprávách uklidňoval, že ukazatele výroby opět vzrostly.

V Asii zase klesly zásoby polovodičů nejrychleji za dva roky, což značí, že se tamní klíčový trh technologií znovu uzdravuje.

Jedním z hlavních důvodů, proč se světové hospodářství začíná stabilizovat, jsou už dříve snížené úrokové sazby, které se do ekonomik promítají se zhruba půlročním zpožděním, píše Bloomberg. Z celkem 57 centrálních bank, které Bloomberg monitoruje, letos více jak polovina snížila úrokovou sazbu, přičemž Fed dokonce třikrát. Nízké úroky přitom investorům umožňují levnější si půjčit a podpořit své podnikání.