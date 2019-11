Prodeje aut jen tak klesat nepřestanou, říká Petzl | E15.cz

Nošovická automobilka Hyundai omezuje produkci. Zachovají se podle vás další v Česku působící výrobci aut podobně?

Takové signály nemáme. Nakonec společnost Hyundai Motor Manufacturing Czech v médiích uvedla zájem na zachování dosavadního počtu zaměstnanců. Snížení výroby tak kromě zpomalení evropských prodejů souvisí i s obměnou vyráběných modelů. Dle veřejných vyjádření společnost totiž plánuje představit v příštím roce řadu novinek a inovací, které by této značce měly přinést zvýšení poptávky a opětovné navýšení výroby. Vedle toho zbylé dvě domácí automobilky vykazují v tomto roce vynikající výsledky. Škoda Auto vyrobila od ledna do září o 2,5 procenta více vozidel než v tomto období v roce 2018, přičemž dosáhla na historicky nejvyšší tržby z prodeje za uvedené období. Také kolínská TPCA zaznamenala meziroční nárůst produkce o 2,7 procenta.

Jak jsou na tom další firmy českého průmyslu, hrozí nyní razantnější propouštění?

Jakkoli tlak na efektivitu výroby bude v čase nepochybně stoupat, v tuto chvíli zprávy o žádném chystaném či významnějším či plošném propouštění u našich členů z řad dodavatelů nemáme. Pokud se v tisku nějaké zprávy objevily, jde spíše o jednotlivé případy související se strategií konkrétní firmy, nebo o omezování počtu agenturních zaměstnanců, kteří byli najímáni na mimořádné zakázky, které dané firmy nedokázaly v minulém období již kapacitně zvládat pouze s kmenovými zaměstnanci.

Automobilky po celém světě ale bojují s poklesem prodejů. Dá se odhadnout, zda se tato situace v blízké budoucnosti změní k lepšímu?

Automobilový průmysl se nachází v období zásadní transformace, zejména co do potřeby vývoje různých řešení pohonů. Dále je situace na trhu ovlivněna celou řadou proměnných, ať již jde o obchodní spory, zpomalující ekonomiku v Číně, brexit, či stále se zpřísňující evropskou emisní legislativu. Tato nejistota se samozřejmě promítá i do uvažování zákazníků, a tak zásadní obrat v trendu prodejů v brzké době není pravděpodobný.

Jak situaci vnímají dodavatelé?

Firmy automotive působící v Česku si celkovou ekonomickou situaci samozřejmě dobře uvědomují. Ačkoliv v tuto chvíli nemůžeme hovořit o plošném poklesu zakázek ve všech částech našeho odvětví, manažeři firem vnímají, že tempo růstu z předchozích let se zpomalilo. To samozřejmě stupňuje tlak na další zvyšování efektivity výroby, její automatizaci a digitalizaci. Z tohoto pohledu tak mají jasnou výhodu firmy, které zavedly, potažmo zvládnou zavést novější a technologicky pokročilé způsoby výroby. Tento ekonomický tlak se bude nadále zvyšovat a firmy v našem oboru se musí přizpůsobit. Třeba tím, že budou měnit zavedená výrobní schémata, diverzifikovat svá produktová portfolia a hledat nové obchodní modely a příležitosti.

Automobilový svět má novou velkou fúzi automobilky Fiat Chrysler a francouzské PSA. Oba subjekty se spojily i kvůli klesajícím prodejům vozů. Myslíte si, že se v budoucnu dočkáme více podobných spojení?

Trend spojování velkých automobilek je zřejmý. Souvisí především se současnou zásadní transformací automobilového průmyslu. Vývoj posledních let automobilky nutí masivně investovat do výzkumu a vývoje, high-tech projektů, digitalizace firemních procesů nebo robotizace ve výrobě či logistice. Sledovat můžeme technologická partnerství např. ve formě sdílení modulárních platforem, hlubší obchodní partnerství či případné fúze. Je to zřejmě něco, co uvidíme čím dál tím víc, a to nejenom u přímo výrobců vozidel, ale i napříč celým dodavatelským řetězcem. Automobilový průmysl je dnes vystaven obrovským tlakům a vzhledem k tlaku na rychlost přijetí zásadních změn je pro některé výrobce cestou tyto obrovské investice sdílet.