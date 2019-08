Greta efekt: Evropané se začínají bránit létání | E15.cz

Letecká doprava je pod palbou ochránců klimatu. Sílí tlak na to, aby lidé co nejméně využívali letadla, zejména při přesunech na kratší vzdálenosti. Objevuje se dokonce takzvaný „Greta efekt“, kdy ve Švédsku zaznamenali pokles zájmu o létání. Švédská aktivistka Greta Thunbergová se na setkání OSN v New Yorku rozhodla cestovat přes Atlantik plachetnicí. V Německu Zelení požadují „zrušení“ vnitrostátních letů vysokým zdaněním leteckého benzinu.