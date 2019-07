Tesla chce nahradit tradiční elektrárny bateriovými domy, první postaví v Kalifornii | E15.cz

Každý z Megapacků je navržen tak, aby dokázal uchovat až 3 MWh energie vzniklé ze solárních a větrných zdrojů. První takové zařízení má být instalované v americké Kalifornii v oblasti Moss Landing, využívat je bude distribuční společnost Pacific Gas and Electric Company.

Tesla v budoucnu plánuje vytvoření velkého bateriového úložiště podobnému tomu, které již vybudovala u města Hornsdale v Austrálii. Díky menšímu množství komponentů u baterií Magapack však budoucí úložiště bude o 40 procent menší při zachování stejné úložné kapacity energie.

Tesla uvedla, že instalace nových článků Megapack zabere až desetkrát méně času než současné baterie a díky své kompaktnější velikosti jsou „vhodné i pro napájení menších měst a regionů“. Společnost tak údajně dokáže postavit do tří měsíců úložiště, které poskytne až 1 GWh energie. To je podle Tesly dost na to, aby takové bateriové úložiště dokázalo napájet například celé San Francisco po dobu 6 hodin.

Cíl nového projektu Tesly je také posílení společnosti na poli energetiky. Snaha rozšířit podnikání v této oblasti vyplývá ze zveřejněných celkových tržeb Tesly za druhé čtvrtletí letošního roku. Z celkových 6,4 miliard dolarů bylo pouhých 368 milionů dolarů z oblasti solárního a energetického podnikání společnosti.

Tesla je v posledních několika letech v oblasti baterií aktivní . Kromě velkých síťových aplikací již prodává i domácí baterie s názvem Powerwall, které ukládají energii generovanou solárními panely. Od roku 2015 nabízí společnost také systém Powerpack, což je verze baterie Powerwall, určená pro podniky a menší továrny.