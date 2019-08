Tesco nechce prodávat neekologické obaly | E15.cz

Toto své „právo“ hodlá firma začít vymáhat od příštího roku, zaměří se prý na výrobky, k jejichž zabalení je údajně spotřebováno příliš mnoho umělé hmoty. Tesco tím stupňuje své aktivity z května 2018, kdy rozeslalo dodavatelům seznam „preferovaných materiálů“ na obaly.

„Nemůžeme přehlížet skutečnost, že na balení spotřebního zboží se už příliš dlouho používá příliš mnoho surovin, uvádí pro Guardian Lewis. „Zarazilo nás například, že obal na brambůrky je asi tak dvakrát velký v porovnání s tím, co obsahuje,“ dodává manažer.

Tesco se zároveň staví do role, kdy se snaží jít firmám přístupem k obalům příkladem. Ve své poslední výroční zprávě poukázalo na to, že 13 procent obalů jeho privátních značek bylo obtížně recyklovatelných. Jde například o plasty na uchování polotovarů, tyto obaly chce firma ze své nabídky odstranit do konce roku.

Britský řetězec není jediným, který přišel s podobnými opatřeními. Například Morrisons či Waitrose, ostrovní konkurenti Tesca, testují bezobalový prodej potravin. Konkrétně pak těstovin, vína či čisticích prostředků. Naopak společnost Iceland se loni zavázala do pěti let eliminovat používání plastů pro potřeby prodeje vlastní značky.

Tesco upraví svou obalovou politiku i v Česku. „I v případě českých obchodů platí, že chceme zajistit, aby všechny obaly výrobků naší značky byly stoprocentně recyklovatelné a zároveň, abychom ve svém provozu vytvářeli méně odpadu z obalů," uvedl za firmu Václav Koukolíček. Její tuzemské zastoupení plánuje odstranit všechny obtížně recyklovatelné materiály z obalů značky Tesco do roku 2020. Chystá se také navrhnout obaly značky Tesco tak, aby byly vyrobené ze stoprocentně recyklovatelných nebo opakovaně použitelných materiálů do roku 2025.

V Česku chystají podobná opatření i další firmy. Do konce letošního roku se v minulosti zavázalo vyřadit z prodeje jednorázové plasty tuzemské zastoupení Lidlu. Obdobné záměry vyjádřila i IKEA, dala si však lhůtu do roku 2020. V budoucnu prý chce vyrábět jen takové produkty, které bude možné opravit, znovu prodat nebo recyklovat.