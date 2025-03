Prezident zahájil projev před zákonodárci za hlasitého potlesku svých republikánských spolustraníků, kteří skandovali USA, USA, USA. Hned v úvodu projevu byl za jeho narušení vyveden ze Sněmovny reprezentantů demokrat Al Green.

„Naše hrdost je zpět. Naše sebevědomí je zpět. A americký sen je na vzestupu, silnější a lepší než kdykoli předtím. Nic nemůže zastavit americký sen,“ uvedl Trump s tím, že od svého nástupu do funkce 20. ledna udělal víc než jiné administrativy za čtyři roky nebo za osm let, tedy jedno či dvě prezidentské funkční období.

Trump: nastává zlatý věk Ameriky

„Před šesti týdny jsem stál pod kopulí Kapitolu a prohlásil, že nastává zlatý věk Ameriky. Od té chvíle se nejedná o nic jiného než o rychlé a neúnavné kroky, které mají nastolit největší a nejúspěšnější éru v dějinách naší země,“ řekl Trump. Svého předchůdce v Bílém domě Joea Bidena označil za nejhoršího prezidenta v dějinách USA a následně zkritizoval demokraty v publiku. „Nemohu říct vůbec nic, co by je potěšilo,“ řekl Trump s tím, že by demokraty nepotěšilo, ani kdyby „našel lék na strašlivou nemoc“.

Za svou největší prioritu Trump označil „záchranu“ americké ekonomiky a zajištění úlevy pracujícím rodinám. Prohlásil, že po vládě svého předchůdce zdědil „ekonomickou katastrofu a inflační noční můru“, přičemž Bidenovi přičetl mimo jiné vysoké ceny vajec. Trump v projevu slíbil, že Američanům sníží daně a také, že brzy představí opatření, jehož cílem bude navýšit produkci „kritických surovin a vzácných zemin“. Také slíbil snížení cen energií. Trump podle agentury AP rovněž řekl, že od 2. dubna USA zavedou „reciproční cla“ na většinu svých obchodních partnerů. To by se mohlo týkat i Evropské unie. Dodal, že díky clům USA znovu zbohatnou, ačkoliv nevyloučil, že tato opatření způsobí menší potíže.

Trump v projevu pochválil Mexiko za to, že v minulých dnech vydalo do USA vůdce kartelů. „Potřebujeme však, aby Mexiko a Kanada udělaly mnohem více, aby zastavily příliv fentanylu přes hranice,“ prohlásil a vyzval Kongres, aby přijal zákony ke zvýšení bezpečnosti hranic.

USA už nebudou „woke“

Šéf Bílého domu rovněž vyzdvihl odstoupení USA od řady mezinárodních dohod, jako je Pařížská klimatická dohoda, a organizací, jako je Světová zdravotnická organizace (WHO). Podle republikánského prezidenta USA už nebudou „woke“. Woke je výraz často označující různé aspekty protidiskriminační nebo sociálně-liberální politiky. Termín republikáni a jim naklonění komentátoři často používají pejorativně.

Za Trumpem podle tradice během projevu seděli viceprezident J.D. Vance a republikánský lídr Sněmovny reprezentantů Mike Johnson. V sále byla rovněž první dáma Melania Trumpová, členové Trumpovy rodiny či Trumpův blízký poradce a nejbohatší muž světa Elon Musk, který vede skupinu pro zefektivnění státní správy. Muskovi Trump poděkoval za pomoc s ukončením „flagrantního plýtvání“ peněz daňových poplatníků.

Trump také zopakoval před zákonodárci, že Spojené státy potřebují Grónsko kvůli své národní bezpečnosti. Grónsko je součástí Dánského království. Do roku 1953 bylo jeho kolonií a v roce 2009 získalo rozsáhlá autonomní práva včetně práva na vyhlášení nezávislosti na Dánsku. Podle Trumpa mají obyvatelé Grónska právo si určit, k jakému státu se přidat. „Tím či jiným způsobem si ho pro nás získáme,“ řekl Trump. Také zopakoval, že jeho administrativa bude usilovat o to, aby USA znovu získaly kontrolu nad Panamským průplavem. „Získáváme ho nazpět,“ řekl o průplavu Trump.

Zelenskyj chce jednat

Ke konci projevu Trump řekl, že obdržel dopis od ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. Ukrajinská hlava státu v něm podle Trumpa vyjadřuje ochotu vrátit se k jednacímu stolu a podepsat dohodu o nerostech. „Obdrželi jsme silné signály, že jsou připraveni na mír,“ uvedl Trump o Rusku.

VIDEO: Mezi Trumpem a Zelenským nefunguje chemie, jsou to dva kohouti. Trumpovy výkřiky na sítích nepřeceňujme, řekl analytik Bříza pořadu FLOW

FLOW: Mezi Trumpem a Zelenským nefunguje chemie, jsou to dva kohouti. Trumpovy výkřiky na sítích nepřeceňujme, tvrdí analytik Bříza • e15

Trumpův projev, který byl často přerušovaný potleskem republikánů, trval zhruba hodinu a 40 minut. Byl to tak nejdelší proslov amerického prezidenta na společném zasedání obou komor Kongresu. Předchozí rekord držel Bill Clinton. Jeho projev o stavu unie trval v roce 2000 zhruba hodinu a 29 minut, napsala agentura AP. „Zlatý věk Ameriky teprve začíná,“ řekl Trump v závěru.

Řada demokratických zákonodárkyň přišla v růžových kostýmcích na protest proti té části Trumpovy politiky, která podle nich negativně dopadá na ženy. Mnoho demokratů rovněž zvolilo kravaty v barvách ukrajinské vlajky poté, co Trump nařídil přerušení americké vojenské pomoci Ukrajině a ukončil tak roky trvající podporu zemi, která se již tři roky brání ruské agresi.

Trumpova blízká spojenkyně Marjorie Taylorová Greeneová si naopak nasadila červenou kšiltovku s nápisem „Trump měl ve všem pravdu“.