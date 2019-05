Herec Zelenskyj stanul v čele Ukrajiny. Dokáže se odstřihnout od známého televizního magnáta? | E15.cz

Herec Volodymyr Zelenskyj se dnes oficiálně ujímá prezidentského úřadu na Ukrajině. V inauguračním projevu za svůj první úkol označil zastavení palby na Donbasu. Přečtěte si profil nastupující hlavy státu, který jsme vydali po jeho zvolení do úřadu.

Když byl herec Ronald Reagan zvolen v roce 1980 americkým prezidentem, bylo mu 69 let a předtím byl guvernérem Kalifornie. Volodymyrovi Zelenskému, který v neděli vyhrál ukrajinské prezidentské volby, je pouhých 41 let a nemá s politikou vůbec žádné zkušenosti. Kromě populárního seriálu „Služebník lidu“, kde hrál hlavu státu. Bude to na výkon důležité funkce stačit?

Volodymyr Oleksandrovyč Zelenskyj je po Donaldu Trumpovi a slovenské advokátce Zuzaně Čaputové dalším příkladem toho, že lidé si na mnoha místech světa nevybírají své vůdce podle jejich politických zkušeností, ale podle toho, zda vystupují radikálně proti starým elitám a zda dostatečně hlasitě volají po změně. Jaká pak ta změna bude, o tom voliči u hlasovacích uren moc nepřemýšlejí, nejdůležitější pro ně je, aby vůbec nějaká nastala.

Na to vsadil i Zelenskyj a nebyla to pro něj až tak těžká práce. Vždyť 90 procent Ukrajinců považuje svoji vládu „za zkaženou“, zemi ovládá ostentativní korupce, miliony lidí se v posledním čtvrtstoletí odstěhovaly do ciziny (včetně Česka), ekonomické reformy se nezdařily a východní část státu je rozvrácena proruskými separatisty.

Nový ukrajinský prezident, který v neděli získal 74 procent hlasů a drtivě porazil stávající hlavu státu Petro Porošenka, přesto v noci na pondělí odvážně tvrdil, že jeho vítězství zemi sjednotí. „Sjednotili jsme naši zemi, naše životy, náš národ, to je to hlavní, co jsme dokázali,“ uvedl ve videoklipu na sociální síti Telegram. Voličům slíbil, že je nezradí.

Může ale něco podobného herec, dabér, scenárista, moderátor a ředitel ukrajinského televizního studia Kvartal-95 naplnit? A s kým chce změnu provádět, když jeho strana „Služebník lidu“ (ta se jmenuje podle televizního seriálu, ve kterém hraje Zelenskyj prezidenta a byla založena v březnu 2018) nemá v parlamentu ani jediné křeslo? Odpovědi dostaneme poměrně rychle. Podívejme se ale, kde se vlastně nový ukrajinský prezident vzal.

Z herce prezidentem

Volodymyr Zelenskyj se narodil 25. ledna 1978 v ukrajinském městě Kryvyj Rih (u nás je známé spíše pod ruským názvem Krivoj Rog) v židovské rodině. Vystudoval práva na Kyjevské národní ekonomické univerzitě, ale nikdy se advokacii či justici nevěnoval. Od mládí se točil kolem herectví a televize. Ve volbách mu pomohlo, že je díky tomu známou ukrajinskou celebritou a nebylo ho nutné voličům představovat.

Známým se na Ukrajině stal díky účasti v soutěži Tanec s hvězdami (2006), hrál ve filmech Láska ve velkém městě (2009) či 8 prvních schůzek (2012). Od roku 2015 se pak vysílal komediální seriál Služebník lidu, ve kterém hraje Zelenskyj fiktivního ukrajinského prezidenta Vasilije Holoborodka. To byl původně skromný středoškolský učitel, který kritizoval korupci v zemi, jeho studenti si ho nahrají a virální video, které obletí stát, pak vede k jeho nečekanému vítězství ve volbám. Že by se něco podobného mohlo opakovat i v realitě, nikoho nenapadlo.

Mezitím ale Zelenskyj jako sledovaná veřejná osobnost podpořil v letech 2013 a 2014 bouřlivou změnu režimu, která je známá jako „Euromajdan“. Dal také peníze ukrajinské armádě, která bojuje proti rebelii na Donbase. Nový prezident je přitom v jedné věci typickým příkladem toho, jak složitě se situace v zemi vyvíjela. Někteří ukrajinští politici velmi tvrdě vystupovali proti používání ruštiny, která je rodným jazykem části obyvatel. Mezi ně patří i Zelenskyj, který se začal ukrajinsky učit až v roce 2017.

Co ale Zelenskyj naopak umí dokonale, to je využívání internetu a sociálních sítí. Dokonce podle připomínek na Facebooku sestavil svůj volební program a odmítl se zúčastnit většiny televizních diskusí před volbami, masíroval své voliče online. I oznámení jeho kandidatury bylo velmi stylové. Několik minut před půlnocí na Silvestra 2018 se na televizním kanálu 1+1 objevilo zhruba třicetivteřinové video, při kterém Zelenskyj stojí na ulici a oznamuje překvapenému národu, že se rozhodl kandidovat na prezidenta.

Herec část svého oznámení pronesl v ruštině, ale to nejdůležitější řekl ukrajinsky. Poznamenal, že „pohlaví, náboženství, vzdělání a jazyk, kterým mluvíte“ pro něj nejsou důležité. To byl signál, že mířil na všechny voliče, i ty ruskojazyčné, kteří mnoha významným ukrajinským politikům nevěří.

Co je problém a co chce

Dlouholetým problémem ukrajinské politiky je, že ji nemístně ovlivňují oligarchové. Jedním z nich byl ostatně i odcházející prezident Porošenko. Zelenskyj je dlouholetým známým Ihora Kolomojského, oligarchy, kterému kromě jiného patří televize 1+1. Kolomojskyj, který pobývá v posledních letech především ve Švýcarsku a USA, byl obviněn z různých trestných činů v Rusku i na Ukrajině. On ale tvrdí, že jsou to politicky motivované procesy. Jak a zda vůbec se od něj dokáže nová hlava státu odstřihnout, je závažnou otázkou.

Zelenskyj ale bude muset řešit i další problémy. Zde je několik základních bodů, jak si nový prezident představuje svoji zemi v blízké budoucnosti: - provedení zásadních ekonomických reforem, daňové úpravy, přilákání investic ze zahraničí; - jednání s Ruskem (možná i přímo schůzka s Vladimirem Putinem) o míru na povstaleckých územích, které podporuje Moskva; - vstup do EU a NATO ano, ale jen na základě referenda; - radikální boj proti korupci; - další posílení armády, které se dařilo už i Porošenkovi.

O tom, zda Volodymyr Zelenskyj uspěje, ovlivní parlamentní volby, které se mají uskutečnit v září. Jeho strana potřebuje zabodovat a mít silné zastoupení v parlamentu. Podle výsledků prezidentských voleb by se to mohlo podařit. Pokud ne, může se naplnit varování jeho kritiků, kteří ho označují za „měkkého, submisivního, nezkušeného, slabého, ideologicky amorfního a politicky nejistého“. Teď dostal Zelenskyj, který je ženatý a má dvě děti, šanci všechno vyvrátit. Jenže filmová a televizní sranda pro něj skončila, v politické realitě to bude mít hodně těžké.

