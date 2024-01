Hlad se šíří Gazou, pomoc humanitárních organizací kolabuje

"Mám hlad pořád. Kručí mi v žaludku, trpím slabostí, bolestmi hlavy a někdy i závratěmi. Jím velmi malé množství, protože se o to málo, co máme, musíme podělit," popsala šestadvacetiletá Maha, která před válkou žila v Gaze, odkud utekla s rodiči, prarodiči, třemi bratry a jejich rodinami do Rafáhu. "Nedá se tu koupit nic, z čeho bychom si mohli uvařit. A humanitární pomoc? Tento týden jsme dostali dvě plechovky fazolí. Ale je nás 22," dodala.

"Venku na ohni z větví ohřeji vodu a přidám nějaké koření. Zbyla ale už jen skořice, muškátový oříšek a čaj. Tak s bratry zažíváme dny, kdy není vůbec žádné jídlo. Pijeme čaj, ale bez cukru, ten nemáme," popsala. "Počítáme každý drobek. Žádnou porci nesníme najednou, ale rozdělíme ji na dvě a polovinu schováme," dodala.

Osmatřicetiletá matka tří dětí, která rovněž kvůli válce utekla z Gazy do Rafáhu, také popsala, jak mají dospělí i děti celé dny hlad. "Voda, kterou pijí, není čistá, nesprchují se, takže je svědí kůže. Každým dnem se to zhoršuje," uvedla Alham. Podle ní byla v listopadu ještě situace snesitelná, dala se sehnat mouka a rýže. Teď už jsou zcela závislí na potravinách od humanitárních organizací.

"Celý den myslím jen na to, jak sehnat dětem jídlo. A když už seženu třeba trochu rýže, nemám čistou vodu na její uvaření. Naposledy jsem rýži vařila asi před třemi týdny a na každé z dětí vyšly jen čtyři lžíce," popsala. Děti už zapomněly, jak chutná mléko nebo maso. Ani na chleba nemá cenu myslet. Manžel s dětmi chodí hledat, kde se rozdává jídlo, a přinese jen pár balíčků sušenek či chalvu.

"Mému synovci jsou čtyři měsíce. Jeho matka ho před válkou kojila. Teď už nemůže, sama dost nepije a nejí, nemá žádné ovoce ani zeleninu, takže její tělo přestalo produkovat mléko. Dítě má hlad a neustále pláče," popsala Alham.

Třiačtyřicetiletá Noel žila před válkou na severu v Bajt Lahíji, kvůli bojům utekla se čtyřmi dětmi a manželem do Chán Júnisu na jihu, i tam ale od začátku prosince přestalo být bezpečno. Tak se přemístili do oblasti Rafáhu do základní školy, kterou provozuje úřad OSN pro palestinské uprchlíky UNRWA.

"Rozdávají datlové sušenky jednou denně, ale to nestačí pro celou rodinu," uvedla Noel. Jednou se manžel vydal několik kilometrů hledat jídlo, mohl ho zasáhnout nálet, ale vrátil se s bramborami, cibulí a balíčkem čočky. Našel to v troskách domu, který zničila bomba. "Neměli jsme to ale kde uvařit. Nakonec nám jedna rodina půjčila kastrůlek, udělali jsme venku oheň a uvařili to. Děti se najedly, ale my s manželem ne, schovali jsme to na příští den," popsala Noel.

Humanitární organizace vaří jídlo venku ve velkých kotlích, čočkovou nebo fazolovou polévku, zatímco kolem čekají davy lidí s kastrůlky, kyblíky či lavory. Ne vždy ale jídlo vystačí pro každého, hrnce jsou prázdné a kolem stále čekají děti, které mají hlad.

Podle humanitárních pracovníků desítky tisíc těhotných a kojících žen v Gaze trpí podvýživou. V posledních dvou týdnech se také výrazně zhoršila dostupnost humanitární pomoci, podle OSN je distribuce humanitárních dodávek v Pásmu Gazy na pokraji zhroucení.

"Lidé neví, kam jít, neví, kde je bezpečno, nemají se kam schovat," popsal situaci v Pásmu Gazy Carl Skau z organizace OSN Světový potravinový program (WFP), který oblast v prosinci navštívil.

Deník Haarec se zeptal na situaci s humanitární pomocí také úřadu izraelského ministerstva obrany, který má na starost palestinské civilní záležitost (COGAT). "Od vypuknutí války vjelo přes přechod Rafáh (z Egypta) a přechod Kerem Šalom (z Izraele) více než 6300 kamionů s pomocí," uvedl COGAT. Válka ale trvá už skoro tři měsíce a v průměru je to tedy zhruba 70 kamionů denně, což je podle OSN velmi málo. Před válkou do Pásma Gazy jezdilo na 500 nákladních aut s pomocí denně.