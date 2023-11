Trump u soudu: Hodnotu nemovitostí navyšuje moje jméno | e15.cz

Finanční písemnosti Trumpových firem tvoří jádro občanskoprávního procesu vedeného newyorskou generální prokurátorkou Letitií Jamesovou. Podle žaloby Trumpovy společnosti poskytovaly bankám, pojišťovnám i dalším institucím dokumenty uvádějící vyšší než skutečnou hodnotu Trumpových nemovitostí. Měl tak za výhodnějších podmínek čerpat půjčky a uzavřít výhodnější pojistné smlouvy.

Trump u soudu zpochybnil důležitost dotyčných dokumentů. „Banky je nikdy nepovažovaly za příliš relevantní, obsahovaly dodatek o odmítnutí odpovědnosti,“ vypověděl. Exprezident dodal, že po desítkách let zkušeností v obchodu s nemovitostmi „zná banky lépe než kdokoliv jiný“. „Banky hledí na smlouvu, hledí na lokaci,“ řekl.

Trumpova firma podváděla, rozhodl soud

Soudce Arthur Engoron už před zahájením hlavní části občanskoprávního procesu rozhodl v klíčové otázce ve prospěch prokuratury, když dospěl k závěru, že firma Trump Organization podváděla banky a pojišťovny zveličováním svého majetku, a to podle prokuratury o asi dvě miliardy dolarů (téměř 46 miliard korun). Nyní zbývá určit, zda Trump a jeho firma porušili newyorské zákony a jaký by měl být případný trest. Trumpovi hrozí pokuta až 250 milionů dolarů a zákaz podnikání ve státu New York pro něj i jeho dospělé syny.

Kromě výše případného trestu Engoron rozhodne o šesti dalších tvrzeních prokuratury, jež se mimo jiné snaží prokázat, že Trump se dopustil pojišťovacího podvodu, falšoval obchodní záznamy a účetní závěrky a další delikty ve své podnikatelské činnosti připravoval.

Jméno jako přidaná hodnota

Prokuratura se Trumpa mimo jiné dotazovala na jeho roli v ohodnocování jednotlivých nemovitostí - floridského sídla v Mar-a-Lago, gregoriánského panství Seven Springs ve státě New York nebo třípatrového bytu v mrakodrapu Trump Tower. Trump připustil, že věděl, že účetní hodnota nemovitostí je nižší než uváděná, reálnou cenu ale podle něj několikanásobně navyšoval fakt, že nemovitosti vlastní právě on.

Soudce Engoron Trumpa opakovaně vyzýval, aby se zdržel nerelevantních projevů. Například když se státní zástupce tázal, zda obraz exprezidentova golfového hřiště ve skotském Aberdeenu ve finančních výkazech odpovídá realitě, využil Trump odpovědi k vychvalování svého majetku.

„Myslím, že je to nejlepší golfové hřiště, jaké bylo kdy postavené. Je to jeden z nejkrásnějších pozemků, co jsem kdy viděl. Je to trochu jako malba, můžete tam dělat více méně cokoliv. Ten pozemek tam je a můžete na něm dělat cokoliv,“ pronesl Trump.