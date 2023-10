V USA začal další soud s Donaldem Trumpem | e15.cz

Bývalý americký prezident Donald Trump v pondělí strávil několik hodin v soudní síni v New Yorku, kde se naplno rozběhl občanskoprávní spor ohledně majetkových prohlášení jeho rodinné firmy. Úvodní řeči přišly poté, co už soudce ve věci žaloby newyorské vlády rozhodl, že Trump a jeho firma podváděli finanční instituce zveličováním svých majetků. Prokuratura požaduje mimo jiné pokutu 250 milionů dolarů (skoro 5,8 miliardy korun).

Trump veškerá obvinění odmítá a před televizními kamerami vykresloval newyorskou generální prokurátorku Letitii Jamesovou i soudce Arthura Engorona jako zkorumpované činitele. „Tohle je soudce, který by neměl být ve funkci,“ řekl exprezident novinářům během jedné z přestávek v jednání trvajícím od desáté hodiny ráno místního času (16:00 SELČ) přibližně do 16:30.

Trump jej absolvoval celé, v soudní síni však nemluvil a jen přihlížel vystoupením právníků na obou stranách. U soudu byl letos už poněkolikáté, v předchozích měsících musel stanout před soudci kvůli bezprecedentním obžalobám federálních i státních prokurátorů. K hlavní části procesu nyní jako první dospěl občanskoprávní případ v New Yorku, kde by měl konečný verdikt přijít nejpozději v prosinci.

Podle zdrojů deníku The New York Times (NYT) se rozuzlení očekává dříve, vzhledem k Engoronovu rozhodnutí z minulého týdne v řízení předcházejícím hlavní části procesu. Soudce uznal klíčové obvinění vznesené newyorskou generální prokurátorkou Letitií Jamesovou, že Trump a jeho rodinný podnik podváděli mimo jiné banky či pojišťovny tím, že masivně nadhodnocovali svůj majetek a zveličovali jeho čistou hodnotu v dokumentech používaných při uzavírání obchodů a zajišťování financování.

Podle agentury AP bude Engoron rozhodovat ještě o dalších šesti tvrzeních prokuratury v procesu, který nezahrnuje porotu. Jamesová kromě vysoké pokuty požaduje pro Trumpa také zákaz podnikání ve státě New York. Verdikt z přípravné fáze znamená, že exprezident by mohl být nucen vzdát se některých nemovitostí ve svém rodném státě, včetně mrakodrapu Trump Tower.

„Lhali rok co rok,“ řekl o firmě Trump Organization právník Kevin Wallace, který zastupuje newyorskou vládu. Ta kromě falšování finančních záznamů exprezidentovi a jeho spolupracovníkům připisuje také pojistný podvod. Wallace uvedl, že žalovaní po nepravdivých prohlášeních o svém majetku dostali velmi výhodné úrokové sazby na požadované půjčky, přičemž ušetřili nejméně 250 milionů dolarů.

Trumpův právník Christopher Kise ve svém úvodním vystoupení argumentoval, že banky podmínky půjček nastavily podle vlastní rešerše o majetkových poměrech žadatele. Zároveň podle něj exprezident žádné nepravdivé prohlášení neučinil. Svá slova opíral i o tvrzení, že Trump „vydělal jmění doslova tím, že měl správný úsudek o investicích do nemovitostí“.

Kise se v úvodní řeči také věnoval některým z desítek svědků, které chce obhajoba předvolat. Jamesová minulý týden avizovala výrazně menší počet potenciálních svědků, konkrétně 28, včetně samotného Trumpa a jeho dvou nejstarších synů Donalda mladšího a Erika.

I je Jamesová obvinila z „obřího podvodu“ při oceňování majetku, když v září 2022 svou žalobu vznesla. Mladší z dvojice Eric byl dnes také v soudní síni, neusedl však vedle otce u lavice pro obviněné. Trumpa mohli novináři po příchodu do místnosti několik minut natáčet a fotografovat, Engoron však zamítl žádost médií o povolení přímého přenosu úvodních řečí.

Exprezidentovo svědectví se očekává až za několik týdnů, v pondělí byl Trump u soudu dobrovolně. Podle médií při úvodních prohlášeních v některých okamžicích souhlasně či nesouhlasně vrtěl hlavou a zdál se být znuděný, zatímco jeho politický štáb okamžitě událost využil k rozeslání dalších žádostí o finanční příspěvky stoupenců.

Trump kromě obvinění z nekalých obchodních praktik čelí také čtyřem obžalobám, které procházejí příslušnými procesy na pozadí jeho snahy vrátit se po volbách v roce 2024 do prezidentské funkce. Prezident z let 2017 až 2021 je obžalován jako první bývalá hlava státu v dějinách USA, hlavní líčení v těchto případech by mohla začít příští rok v březnu. Trump navzdory probíhajícím soudním procesům nadále plánuje kandidovat za Republikánskou stranu na prezidenta USA v příštím roce.