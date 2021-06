Největšího světového dodavatele masa napadli hackeři | E15.cz

Top události

Státy G7 utrácí více za fosilní paliva než za zelené zdroje

Země skupiny G7, tedy sedmi nejrozvinutějších ekonomik světa, investovali mezi lednem 2020 a březnem 2021 více peněz do fosilních paliv než do obnovitelných zdrojů energie. Odhaluje to nová studie, na kterou ve středu ráno upozornil britský deník The Guardian. Navzdory zelené rétorice z posledních doby, utratily USA, Kanada, Británie, Francie, Německo, Itálie a Japonsko v daném období 189 miliard dolarů, skoro čtyři biliony korun, za projekty spojené s těžbou uhlí, ropy a zemního plynu, zatímco na čisté energie šlo pouze 147 miliard dolarů. Státy G7 budou věc jistě projednávat na nadcházejícím summitu, který se koná 11. června v anglickém Cornwallu.

Poslední šance pro expaty v Británii

Občané Evropské unie, trvale žijící ve Velké Británii, mají poslední měsíc na to, zažádat si o status usedlíka, připomíná server Euronews. Status usedlíka zaručuje jedincům z EU, kteří přišli do země před brexitem stejná práva jako v době, kdy bylo Spojené království součástí evropského bloku. Ten, kdo to do 1. července nestihne, ztratí například automatické právo v Británii bydlet, pracovat nebo na zdravotnické ošetření zdarma. Stejná pravidla platí pro Brity ve státech EU. K letošnímu 31. březnu evidovaly britské úřady 5,2 milionu žádostí o status usedlíka.

Z trhů a burz

Evropské trhy rostly, americké uzavřely smíšeně

Americké akcie se v úterý na směru neshodly. Dařilo se titulům z finančnického a energetického odvětví. Naopak technologie a farmaceutické společnosti spíše zlevňovaly. Index S&P 500 se snížil o 0,05 procenta. Nasdaq Composite odepsal 0,09 procenta. Dow Jones se ale o 0,13 procenta zvedl. Evropské burzy včera mohutně posilovaly. Investory povzbudil rekordní růst aktivity ve zpracovatelském sektoru v eurozóně i pozitivní data z německého a evropského trhu práce. Index STOXX Europe 600 vzrostl o 0,75 procenta. Německý DAX vyskočil o 0,95 procenta. Francouzský CAC 40 zpevnil o 0,66 procenta a britský FTSE 100 přidal 0,82 procenta.

Ruský kyberútok ochromil JBS

Brazilská potravinářská společnost JBS, která je největším producentem masa na světě, byla napadena hackery. Incident může způsobit dočasné přerušení dodávek zboží do Spojených států, Kanady a Austrálie. Hrozí také zvýšení cen masa pro konečné spotřebitele. Kyberútok v současné době vyšetřuje FBI a podle prohlášení Bílého domu byl pravděpodobně organizován z Ruska. JBS provozuje 150 závodů v patnácti zemích a celosvětově zaměstnává přes 150 tisíc lidí. K jejím významným odběratelům patří i americký řetězec rychlého občerstvení McDonald's.

Tweet dne

Zoom shows 191% revenue growth but signals a slowdown ahead https://t.co/hSLfLxkoww — CNBC (@CNBC) June 1, 2021

Znovuotevírání firemních kanceláří americkou softwarovou společnost Zoom prozatím netrápí. Její tržby vyrostly za první čtvrtletí o 191 procent na 956,2 milionu dolaru, skoro dvacet miliard korun. Zoom nicméně varoval před možným zpomalením prodejů v příštích měsících.

Stane se dnes