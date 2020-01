USA zakázaly lety nad Irákem a Íránem, některé firmy mění trasy | E15.cz

Americký Federální úřad pro letectví zakázal americkým leteckým společnostem přelety nad Irákem, Íránem, Ománským zálivem a vodami mezi Íránem a Saúdskou Arábií. Učinil tak poté, co Írán v noci na dnešek raketami zaútočil na základny s americkými a dalšími koaličními vojáky v Iráku. Změnit trasy svých letů nad Blízkým východem kvůli eskalaci napětí mezi USA a Íránem se rozhodly také některé další aerolinky. Evropská agentura pro bezpečnost letectví podle své mluvčí situaci zatím sleduje.

Změny tras, ke kterým přistoupily některé aerolinky, nemají na letecký provoz v České republice vliv, řekl mluvčí Řízení letového provozu Richard Klíma. Dopady podle mluvčího Romana Pacvoně nezaznamenalo ani Letiště Praha.

Australská letecká společnost Qantas až do odvolání pozmění trasu letu mezi Londýnem a australským Perthem, aby se vyhnula iráckému a íránskému vzdušnému prostoru. To bude znamenat, že trasa bude delší. Letadla tak budou muset vzít méně cestujících a naopak více paliva, protože zůstanou ve vzduchu o 40 až 50 minut déle.

Z evropských aerolinek německá Lufthansa a její dceřiné společnosti oznámily, že plánují omezit lety v íránském a iráckém letovém prostoru. Přesměrovat lety se rozhodly také Air France-KLM a British Airways. Polské aerolinky LOT už v sobotu oznámily, že změní trasy a nebudou létat přes íránský vzdušný prostor.

Kvůli současným událostem nebude íránský letový prostor využívat ani malajsijská letecká společnost Malaysia Airlines. Společnost Singapore Airlines pak přesměruje všechny své lety do Evropy tak, aby se vyhnula íránskému vzdušnému prostoru. Lety přesměrují také společnosti Air Canada nebo China Airlines, lety do Iránu a Íránu zrušily aerolinky Emirates a flydubai.

V reakci na rozhodnut FAA doporučilo indické generální ředitelství pro civilní letectví všem indickým komerčním aerolinkám vyhnout se vzdušnému prostoru Iráku, Íránu a nad Perským zálivem. Trasy změní také Vietnam Airlines a nejméně dvě kazašské letecké společnosti - Air Astana a SCAT - zvažují přesměrování nebo zrušení svých letů nad Íránem.

Ruská agentura pro letectví Rosaviacija vydala ruským leteckým společnostem oficiální doporučení, aby nelétaly nad vzdušným prostorem Íránu, Iráku, Perského a Ománského zálivu. Důvodem jsou rovněž bezpečnostní rizika.

Do Iráku zatím bez omezení létají katarské aerolinky Qatar Airways. Využití íránského a iráckého vzdušného prostoru je pro aerolinky důležité, protože mají od poloviny roku 2017 zakázané lety nad Saúdskou Arábií, Spojenými arabskými emiráty a Bahrajnem.

Nad Perským zálivem, Irákem, Íránem a nad Ománským zálivem nesmějí přelétávat letadla registrovaná v USA, a to „kvůli zvýšené vojenské činnosti a rostoucímu politickému napětí“, uvedl v úterý FAA. Podle úřadu hrozí, že letadla by mohla být chybně identifikována. Podobná omezení nejsou nijak výjimečná a často mají preventivní charakter, aby se zabránilo záměně civilních letadel s letadly zapojenými do ozbrojeného konfliktu, poznamenala agentura AP.

Írán v noci na dnešek odpálil více než deset raket na nejméně dvě vojenské základny v Iráku. Podle agentury AFP v noci přelétávaly vojenské letouny nad Bagdádem.

Několik hodin po úderu se krátce po startu z teheránského letiště zřítil ukrajinský letoun. Nikdo ze 176 lidí na palubě neštěstí nepřežil. Ukrajinské aerolinky přestanou až do objasnění katastrofy létat nad územím Íránu.