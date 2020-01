Írán: U Teheránu se zřítil Boeing se 180 lidmi na palubě | E15.cz

Podle íránského úřadu pro letectví stroj havaroval pravděpodobně kvůli technickým problémům. Agentura DPA však poznamenala, že není jasné, jak úřady tak brzy po zřícení stroje dospěly k závěru, že je příčinou technická závada.

Média spekulovala o možné souvislosti neštěstí s eskalací napětí mezi Íránem a Spojenými státy. Americký Federální úřad pro letectví v úterý zakázal americkým leteckým společnostem operovat ve vzdušném prostoru nad Irákem, Íránem, Ománským zálivem a Perským zálivem. Úřad tak učinil poté, co Írán v noci na dnešek raketami zaútočil na irácké základny s americkými a dalšími koaličními vojáky.

Smrt všech lidí na palubě stroje ukrajinských aerolinek UIA potvrdil základě předběžných zjištění ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. „Upřímnou soustrast příbuzným a přátelům všech pasažérů a posádky,“ uvedl podle agentury Unian. Dodal, že ukrajinský zastupitelský úřad v Teheránu zjišťuje informace o okolnostech tragédie a snaží se získat seznam cestujících. Na místě neštěstí je ukrajinský konzul.

Ukrajinské velvyslanectví později uvedlo, že letenku si zakoupilo 168 lidí. Dodalo, že spíše než teroristický útok či sestřelení raketou pád letounu způsobila porucha motoru. Agentura Unian upozornila na amatérské video zveřejněné na sociálních sítích, na němž je vidět letoun v plamenech ještě před dopadem na zem. Autenticita snímku zatím nebyla ověřena.

Zelenskyj kvůli tragické události přerušil návštěvu Ománu a vrací se na Ukrajinu. Z jeho popudu byl svolán krizový štáb, v němž budou představitelé silových ministerstev či tajných služeb.

Ruská média informovala, že stroj největších ukrajinských aerolinek UIA byl na cestě z Teheránu do Kyjeva a zřítil se krátce po startu. Většina pasažérů na palubě byli občané Íránu, uvedla s odvoláním na íránské ministerstvo pro mimořádné situace agentura RIA Novosti.

České ministerstvo zahraničí zatím nemá informace, že by v letadle zříceném u Teheránu byli Češi. Seznam pasažérů slíbil Írán zveřejnit v řádu hodin, uvedlo.

Podle šéfa íránských záchranářů letoun po zřícení hořel, a proto nebylo možné přistoupit k záchranným pracím. Na místě přitom bylo nejméně 22 sanitek, čtyři záchranářské autobusy i vrtulník.

Mluvčí společnosti Boeing Michael Friedman agentuře AP řekl, že firma o zprávách z Íránu ví a shání další informace. Boeing, podobně jako jiní výrobci letadel, v podobných případech asistuje při vyšetřování. V tomto případě by však pomoci mohla bránit americká sankční politika vůči Íránu. Ta byla vyhlášena poté, co administrativa prezidenta Donalda Trumpa v roce 2018 jednostranně odstoupila od jaderné dohody s Íránem.

Při havárii zahynuli občané sedmi států: 82 Íránců, 63 Kanaďanů, 11 Ukrajinců (dva cestující a devět členů posádky), deset Švédů, čtyři Afghánci, tři občané Německa a tři Britové. Uvedl to šéf ukrajinské diplomacie Vadym Prystajko na twitteru.

Letoun typu Boeing 737-800 NG na lince z Teheránu do Kyjeva byl podle ukrajinských aerolinek UIA vyroben v roce 2016 a společnost si jej pořídila přímo u výrobce. Plánovaný technický servis naposledy postoupil před dvěma dny - 6. ledna. Viceprezident firmy před novináři podle agentury Interfax-Ukrajina označil možnost, že by se letoun zřítil v důsledku chyby zkušené posádky, za minimální: „Prostě ji nepředpokládáme,“ prohlásil Ihor Sosnovskyj. Na palubě byl kromě kapitána a druhého pilota i instruktor. Společnost se rozhodla na jistou dobu přestat létat do Íránu.