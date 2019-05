Izrael čekají další volby, parlament odhlasoval své rozpuštění | E15.cz

Předčasné volby by se v Izraeli měly uskutečnit letos 17. září. Vyplývá to z návrhu zákona, který ve středu krátce před půlnocí schválil izraelský parlament a kterým rozhodl o svém rozpuštění, informuje izraelský list The Times of Israel. Poslední volby se v Izraeli uskutečnily 9. dubna, konzervativní vládní strana Likud ale v nich nezískala potřebný počet hlasů pro sestavení jednobarevné vlády a premiérovi Benjaminu Netanjahuovi se ve stanovené lhůtě nepodařilo sestavit koalici.