Během několika desítek minut izraelské letectvo začalo sledovat více než 100 íránských dronů, uvedly ozbrojené síly. Podle zpravodajské webu The Times of Israel (ToI) varovaly, že útok může mít různé vlny a může zahrnovat i rakety, které by se k Izraeli mohly dostat rychleji.

Země od Iráku po Libanon kvůli útoku oznámily uzavření svých vzdušných prostorů. Izraelci se snaží drony zastavit ještě před příletem nad izraelské území, podle všeho ve spolupráci se Spojenými státy. Nejmenované zdroje zase řekly agentuře Reuters, že připravena letouny sestřelit je také protivzdušná obrana Jordánska, které leží mezi Íránem a Izraelem.

Vývoj znamená další eskalaci konfliktů na Blízkém východě po více než šesti měsících války mezi Izraelem a teroristickým hnutím Hamás v Pásmu Gazy. Teherán reaguje na útok z 1. dubna na svůj konzulát v Damašku, který zabil několik představitelů íránských revolučních gard. Izrael se k útoku nepřihlásil, předpokládá se ale, že je za něj zodpovědný.

Židovský stát se v posledních dnech na možnost přímého íránského útoku připravoval, dnes jeho armáda oznámila, že je v plné pohotovosti. Po startu íránských dronů uvedla, že je připravena letouny zneškodnit a že v ohrožených oblastech by se případně rozezněly sirény.

Po necelé hodině přišlo potvrzení z Teheránu, když íránská státní média publikovala prohlášení revolučních gard. Elitní útvar íránských ozbrojených sil sdělil, že útok reaguje na „zločiny“ Izraele včetně incidentu v Damašku.

Izrael ohlásil uzavření svého vzdušného prostoru od 00:30 místního času (23:30 SELČ). Podle televize Channel 12 se očekává, že drony by nad izraelské území dorazily kolem 02:00 místního času. Současní a bývalí činitelé řekli deníku The New York Times (NYT), že vidí jako pravděpodobnou možnost, že drony mají posloužit pouze jako návnada a že Íránci naplánovali synchronizovaný útok rychleji letícími raketami.

Před zprávou o útoku se objevily neoficiální informace, že Íránci se pokusí zasáhnout vojenské cíle. Ve vysílání televize Channel 12 uvedl bývalý šéf izraelské vojenské rozvědky Amos Jadlin, že každý dron nese 20 kilogramů výbušnin. Nejmenované izraelské zdroje řekly listu NYT, že Izrael se domnívá, že drony vzlétly nejen z Íránu, ale také z Iráku.

„Naše obranné systémy jsou rozmístěné a jsme připraveni na veškeré scénáře,“ uvedl ještě před potvrzením útoku Netanjahu. „Stanovil jsem jasný princip: Když nám někdo ublíží, ublížíme my jemu,“ citoval z jeho videa zpravodajský web ToI.

V Izraeli večer zasedl válečný kabinet, v Bílém domě zase podle agentury Bloomberg situaci monitoruje americký prezident Joe Biden společně s poradci včetně šéfa diplomacie Antonyho Blinkena a ministra obrany Lloyda Austina.

„Spojené státy budou stát po boku izraelského lidu a podpoří jejich obranu proti těmto íránským hrozbám,“ uvádí prohlášení Bílého domu.