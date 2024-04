Izrael má právo na obranu, řekl Netanjahu. Stát se sám rozhodne, jak se bude bránit

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu na dnešním jednání v Jeruzalémě s britským ministrem zahraničí Davidem Cameronem a německou šéfkou diplomacie Annalenou Baerbockovou uvedl, že si Izrael po víkendovém íránském raketovém útoku vyhrazuje právo na sebeobranu a rozhodne o svém dalším postupu. Píše to zpravodajský web The Times of Israel. Německu a Británii předseda izraelské vlády zároveň poděkoval za podporu.