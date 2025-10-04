Izrael útočí na Gazu navzdory Trumpově výzvě. Evropa mluví o šanci na příměří
Izraelská armáda dnes podnikla sérii úderů v Pásmu Gazy, přestože americký prezident Donald Trump vyzval k okamžitému zastavení bombardování. Podle agentur Reuters a AFP zasáhly izraelské útoky město Gaza i další oblasti. Mluvčí palestinské civilní obrany uvedl, že mezi oběťmi jsou i dvě děti. Izrael varoval obyvatele Gazy, že se nadále nacházejí v nebezpečné válečné zóně a mají se vyhýbat oblastem vojenských operací.
Trump v noci na dnešek uvedl, že teroristické hnutí Hamás je připravené na trvalý mír. Hamás v pátek oznámil, že je ochoten předat všechny izraelské rukojmí – živé i mrtvé – v souladu s Trumpovým plánem na ukončení války. S návrhem souhlasí i Palestinský islámský džihád. Americký prezident vyjádřil přesvědčení, že nastal čas konflikt ukončit, a vyzval Izrael, aby zastavil bombardování, aby bylo možné rukojmí bezpečně propustit.
Trumpův plán: Jakou roli bude hrát Hamás
Trumpův plán nepočítá s budoucí rolí Hamásu v Pásmu Gazy. Počítá s plným odzbrojením palestinského území a vytvořením technokratické palestinské vlády bez účasti politických stran. Na jejím fungování by dohlížela mezinárodní rada vedená Trumpem a v Gaze by působila Mezinárodní stabilizační síla vytvořená ve spolupráci USA a arabských zemí. Izraelskou armádu by postupně nahradila. Členové Hamásu, kteří složí zbraně, by mohli v Gaze zůstat, ostatní by museli odejít do zemí, které je přijmou.
Na Trumpův plán a reakci Hamásu reagovali i světoví lídři. Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová, francouzský prezident Emmanuel Macron, britský premiér Keir Starmer a německý kancléř Friedrich Merz se shodli, že příměří a propuštění rukojmích jsou „na dosah“. „Evropa bude podporovat veškeré snahy směřující k ukončení utrpení civilistů a k prosazení jediného schůdného mírového řešení, kterým je řešení v podobě dvou států,“ uvedla von der Leyenová. Macron vyzval Hamás, aby svůj závazek naplnil bez odkladů, a ocenil Trumpovu snahu o dosažení míru.
Lipavský vítá Trumpovu iniciativu
Katar a Egypt, které působí jako zprostředkovatelé jednání mezi Izraelem a Hamásem, oznámily, že již zahájily koordinaci s USA s cílem pokračovat v mírových rozhovorech. Generální tajemník OSN António Guterres vyzval všechny strany, aby využily příležitosti k ukončení „tragického konfliktu“.
V Česku Trumpovu iniciativu přivítal ministr zahraničí Jan Lipavský (nestr., Spolu). „Prioritou musí být propuštění všech izraelských rukojmí a odzbrojení teroristického hnutí Hamás,“ uvedl. Zároveň upozornil, že Hamás se dosud nehodlá vzdát své role v budoucí správě Gazy. Podle místopředsedy hnutí ANO Radka Vondráčka je Trumpův plán komplexní a ukazuje velký zájem USA o trvalé řešení konfliktu.
Válka v Pásmu Gazy trvá od října 2023, kdy Izrael zahájil ofenzivu v reakci na útok Hamásu a jeho spojenců. Ti tehdy zabili na jihu Izraele kolem 1200 lidí a dalších 251 unesli jako rukojmí. V současnosti se podle odhadů v Gaze stále nachází 48 rukojmích, z nichž asi 20 je naživu.