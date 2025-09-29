Trump a Netanjahu ohlásili mírový plán pro Blízký východ. Na dodržení bude dohlížet šéf Bílého domu
Americký prezident Donald Trump v pondělí prohlásil, že izraelský premiér Benjamin Netanjahu souhlasil s jeho návrhem, jehož cílem je ukončit válku v Pásmu Gazy. Součástí 20bodového plánu, který Bílý dům zveřejnil krátce před společnou tiskovou konferencí Trumpa s Netanjahuem, je podle amerického prezidenta propuštění všech rukojmích zadržovaných v Pásmu Gazy, a to nejpozději do 72 hodin od chvíle, co návrh přijme teroristické hnutí Hamás. Netanjahu uvedl, že podporuje Trumpův plán ukončení války v Gaze, jelikož naplňuje izraelské cíle. Trumpa označil za největšího přítele Izraele.
Pokud Hamás návrh nepřijme, bude Izrael podle Trumpa mít plnou podporu Spojených států, aby skupinu zničil. Plán zároveň podle Trumpa počítá se zničením tunelů Hamásu a jeho průmyslu. Podle plánu se počítá s výcvikem lokální policie a postupným stažením izraelské armády z pásma.
„Dnešek je historickým dnem pro mír,“ uvedl Trump v úvodu tiskové konference. „Jsme nejblíže ke skutečnému míru na Blízkém východě,“ dodal později s tím, že Palestinci musejí převzít odpovědnost za svou budoucnost.
Na uvedení plánu do praxe bude podle Trumpa dohlížet „Mírová rada“, v jejímž čele bude stát americký prezident a jejímž členem bude zřejmě bývalý britský premiér Tony Blair a další lídři.
Trump také prohlásil, že arabské a muslimské země přislíbily, že budou v rámci plánu demilitarizovat Pásmo Gazy. V této souvislosti zmínil například Egypt, Jordánsko, Pákistán, Saúdskou Arábii, Spojené arabské emiráty a Katar. Zapojena do jednání byla podle Trumpa také Evropa.
Trump rovněž uvedl, že s Netanjahuem nehovořil pouze o Pásmu Gazy, ale také o Íránu a o možném rozšíření mírových dohod mezi Izraelem a dalšími arabskými státy. Poděkoval přitom Kataru, s jehož premiérem Muhammadem bin Abdar Rahmánem Sáním s Netanjahuem hovořili telefonicky během jednání v Bílém domě.