Rusko shromažďuje na Ukrajině tanky T-55 a T-55. Jsou použitelné? | e15.cz

Siluety izraelský tanků už jsou jasně rozeznatelné a posádkám syrských obrněnců začíná rychle stoupat sebevědomí. V průhledech vidí jen starý šrot, s nímž si snadno poradí. V příštích okamžicích se však stane něco úplně jiného. Když Syřané vypálí, místo očekávané destrukce se izraelské tanky dávají do pohybu a bleskově přecházejí do protiútoku. Oklamání protivníka, o němž rozhodly nejen chytrost Izraelců, ale i jejich pokročilé technologie, vešlo do vojenských učebnic.