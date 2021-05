Izrael v odvetě za násilnosti zabil 15 radikálních Palestinců | E15.cz

Konflikt v Izraeli eskaluje

Izrael v pondělí zachvátil rozsáhlý konflikt mezi Palestinci a Izraelci. Násilnosti odstartovaly střety mezi palestinskými demonstranty a izraelskou policií v Jeruzalémě a na Západním břehu Jordánu, při kterých bylo zraněno více než 700 lidí. Palestinské radikální hnutí Hamás následně zaútočilo na židovský stát raketovými útoky, jež zranily šest izraelských civilistů. Izraelská armáda pak v úterý ráno informovala o provedení odvetných operací, během nichž zasáhla 130 vojenských cílů, patřících Hamásu a zabila patnáct radikálních Palestinců. Dá se očekávat, že střety mezi oběma stranami budou dnes pokračovat. Na podporu Palestiny včera večer vyšly do ulic tisíce Turků v Ankaře a Istanbulu. Naopak za Izrael se postavila Evropská unie, Velká Británie a Spojené státy.

Další skandál pro Borise Johnsona

Britská parlamentní komise vyšetřuje premiéra Spojeného království Borise Johnsona, uvádí server Euronews. Důvodem je pochybné financování Johnsonovy luxusní dovolené v Karibiku z roku 2019, na kterou premiér odcestoval krátce po svém vítězství ve volbách. Ministerský předseda tvrdí, že mu rekreační pobyt za bezmála půl milionu korun zaplatil podnikatel David Ross, zakladatel maloobchodního řetězce Carphone Warehouse. Ten to však v minulosti popřel. Johnson v současné době čelí také podobnému obvinění v jiné kauze, že si za peníze dárců Konzervativní strany nechal zrenovovat svůj byt na Downing Street.

Americké burzy klesly, evropské posílily

Akciové trhy v USA na úvod týdne prudce oslabily. Dolů je táhly především tituly velkých technologických společností. Index S&P 500 se snížil o 1,04 procenta. Dow Jones ztratil 0,1 procenta a Nasdaq Composite se propadl o 2,55 procenta. Dařilo se druhé nejsledovanější kryptoměně ethereu, která včera poprvé v historii na chvíli prolomila hranici čtyř tisíc dolarů. Evropské akcie v pondělí převážně posilovaly. Panevropský benchmark STOXX Europe 600 dokonce uzavřel na novém rekordu, když zpevnil o 0,1 procenta na 445,39 bodu. V plusu skončil i německý DAX (+0,76 procenta) a francouzský CAC 40 (+0,01 procenta). Londýnská burza o 0,08 procenta klesla.

Klíčový milník pro elektromobily se blíží

Výroba elektromobilů bude od roku 2027 levnější než produkce klasických automobilů. Tvrdí to nová studie od Bloomberg New Energy Finance, na kterou v pondělí upozornil deník The Guardian. V současné době stojí průměrný elektromobil střední velikosti kolem 850 tisíc korun před zdaněním, zatímco benzinový automobil 480 tisíc korun. Okamžik, kdy se elektrické vozy cenově vyrovnají těm se spalovacími motory je považován za klíčový milník v odklonu světa od fosilních paliv k zeleným zdrojům energie. Podnikatelé, investoři i vlády jej proto vyhlížejí s velkým očekáváním.

The pound strengthened more than 1% against the dollar after the Scottish National Party’s election showing pushed back the risk of a near-term vote on independence.https://t.co/aED3Y3u3cI