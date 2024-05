Izrael využil naše bomby k zabíjení civilistů, prohlásil Biden. Dodávky USA pozastavily

Izrael podle amerického prezidenta Joea Bidena použil bomby dodávané Spojenými státy k útokům, při nichž v Pásmu Gazy umírali palestinští civilisté. Biden to ve středu (ve čtvrtek brzy ráno SELČ) podle agentur AP a Reuters řekl v rozhovoru stanici CNN.

Americká administrativa v uplynulých dnech podle médií pozastavila dodávku bomb, z nichž zhruba polovinu tvoří silné pumy vážící kolem jedné tuny. USA podle Bidena nebudou Izraeli dodávat další pumy ani dělostřeleckou munici, kterou Izrael v posledních měsících v Pásmu Gazy použil, pokud se jeho vláda rozhodne rozšířit invazi do hustě obydleného města Rafáh na jihu oblasti, kde se podle Izraele ukrývají poslední větší uskupení Hamásu. V takovém případě by USA podle Bidena dodávaly jen obrannou munici, například do izraelského systému protivzdušné obrany Iron Dome (Železná kopule).

„Jasně jsem řekl, že pokud vstoupí do Rafáhu - to ještě neudělali - nebudu dodávat zbraně, které byly v minulosti v Rafáhu použity, které byly použity ve městech,“ cituje CNN amerického prezidenta.

Agentury podotýkají, že dnešní Bidenova prohlášení jsou od začátku současné války v Pásmu Gazy doposud nejsilnějším projevem nesouhlasu s izraelským způsobem vedení války proti palestinskému hnutí Hamás. V Pásmu Gazy od loňského října, kdy se Hamás dopustil v jižním Izraeli krvavých teroristických útoků a konflikt zažehl, zahynulo následkem bojů 34.844 Palestinců. Vyplývá to ze středečních údajů zdravotnických úřadů v Gaze; čísla zahrnují bojovníky Hamásu i civilisty, kterých je většina.

Nyní pozastavená dodávka americké munice podle nejmenovaného zdroje Reuters zahrnuje 1800 kusů pum o hmotnosti 900 kilogramů a 1700 kusů pum o hmotnosti 225 kilogramů. První zmíněné, těžší pumy jsou podle investigace deníku The New York Times (NYT) z konce loňského roku jedněmi z „nejničivějších“ konvenčních zbraní v arzenálech západních armád. Izrael je podle NYT alespoň v prvních šesti týdnech operací v Pásmu Gazy pravidelně používal v obydlených oblastech, a to i těch, která dříve palestinským civilistům vyznačil jako bezpečné.

„Civilisté v Gaze umírali následkem (výbuchů) těchto bomb a dalších prostředků, které (Izraelci) používají v obydlených oblastech,“ uvedl Biden; podle CNN přitom odkázal na dotyčné 900kilogramové pumy.

„Momentálně přehodnocujeme některé dodávky bezpečnostní pomoci v krátkodobém horizontu v kontextu dění, které se odehrává v Rafáhu,“ řekl ve středu při slyšení v Senátu americký ministr obrany Lloyd Austin.

Izraelští činitelé v zákulisí dali Američanům najevo silné rozhořčení z jejich kroku, informují americká média s odvoláním na své zdroje. Vyjadřují při tom obavu, že omezení vojenské podpory ohrozí vyjednávání o propuštění izraelských rukojmích z Gazy. Ve veřejných vyjádřeních Izraelci zprávu o zastavené dodávce bomb bagatelizovali.

S krokem administrativy demokratického prezidenta Bidena dávali najevo nesouhlas republikánští kongresmani. Předseda Sněmovny reprezentantů Mike Johnson a šéf republikánů v Senátu Mitch McConnell Bidenovi zaslali dopis, kde pozastavení dodávky kritizují. Podle nich krok vyvolává otázku, zda je prezidentův závazek vůči bezpečnosti Izraele opravdu neprůstřelný, jak dříve Biden tvrdil.