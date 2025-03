Izrael zastavil humanitární pomoc Gaze, Hamás mluví o „vydírání“

Izrael zastavil vstup humanitární pomoci do Pásma Gazy, oznámil dnes úřad jeho premiéra Benjamina Netanjahua. Podle izraelských médií to zdůvodnil tím, že palestinské teroristické hnutí Hamás odmítá americký návrh na pokračování příměří. Prohlášení Netanjahuova úřadu rovněž varuje před "dalšími důsledky", pokud bude Hamás dál odmítat tento návrh. První fáze příměří skončila v sobotu a zatím nebyly dohodnuty podmínky fáze druhé.

Hamás označil zastavení humanitární pomoci za „laciné vydírání“ a porušení dohody o příměří. Izraelský krok je podle něj „válečným zločinem“. Hamás v prohlášení také podle katarské televize Al-Džazíra vyzval zprostředkovatele dohody, jimiž jsou Katar, Egypt a Spojené státy, aby přinutili Izrael ukončit „represivní opatření“ vůči Gaze.

Podle izraelských médií Netanjahuova vláda předpokládá, že dosavadní humanitární pomoc, kterou do Pásma Gazy pustila na základě dohody o klidu zbraní od ledna, vydrží několik měsíců.

„S koncem první fáze dohody o rukojmích a ve světle toho, že Hamás odmítl přijmout návrh (amerického zvláštního vyslance Steva) Witkoffa na pokračování rozhovorů, s nímž Izrael souhlasí, premiér Netanjahu rozhodl toto: od dnešního rána se zastavuje vstup veškerého zboží a dodávek do Pásma Gazy,“ citovala prohlášení Netanjahuova úřadu palestinská média. „Izrael nedovolí příměří bez propuštění našich rukojmích,“ uvádí se také v prohlášení.

Witkoffův návrh předpokládá, že příměří by se prodloužilo na muslimský měsíc ramadán, který začal v sobotu, a během židovského svátku pesach, který letos připadá na 12. až 20. dubna. První den prodloužení by měla být propuštěna polovina zbývajících rukojmích, živých i mrtvých, přičemž zbytek unesených by se na svobodu dostal po dojednání trvalého příměří. V Pásmu Gazy zadržuje Hamás a jeho spojenec Palestinský islámský džihád ještě šest desítek rukojmích, nejméně polovina z nich je mrtvá.

Vysoce postavený představitel Hamásu dnes podle deníku Haarec zopakoval, že Hamás trvá na dodržení předchozího ujednání stran druhé fáze příměří, která měla začít dnes. Druhá fáze příměří podle původní dohody, jež začala platit 19. ledna, počítala rámcově s propuštěním zbývajících živých rukojmích, plným odchodem izraelských vojáků z Pásma Gazy a časově neomezeným zastavením bojů. Přesné podmínky druhé fáze měly být dohodnuty během první fáze příměří, což se nestalo. Jednání o druhé fázi začala se zpožděním tento čtvrtek v Káhiře.

Podle agentury AFP dohoda obsahuje klauzuli, která má automaticky prodloužit první fázi příměří, pokud probíhá jednání o fázi druhé. Netanjahuův úřad nicméně dnes také uvedl, že „podle dohody se Izrael může vrátit k bojům po 42. dni (skončení první fáze), pokud bude mít pocit, že jednání jsou neefektivní.“ Podle úřadu izraelského premiéra Hamás porušoval dosavadní dohodu o příměří. Z porušování se obviňují obě strany navzájem.

Podle serveru The Times of Israel dnes také palestinská média informovala o několika mrtvých a zraněných při izraelském leteckém dronovém útoku na město Bajt Hanún na severu Pásma Gazy. Armáda to zatím nekomentovala.

Agentura AFP už v sobotu napsala, že v pátek bylo příměří přerušeno poměrně vzácným incidentem, kdy izraelská armáda provedla letecký úder proti dvěma „podezřelým“, kteří se blížili k jejím jednotkám na jihu Pásma Gazy. Nemocnice v Chán Júnisu podle AFP oznámila, že přijala jednoho mrtvého „zabitého při útoku“.

Za pokračování dohody o příměří a propuštění rukojmích dnes v Tel Avivu demonstrovaly skupinky Izraelců před domy několika ministrů Netanjahuovy vlády, napsal deník Haarec.