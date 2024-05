Izraelská poválečná vojenská správa Pásma Gazy, kde spolu už sedm měsíců bojuje izraelská armáda a palestinská teroristická organizace Hamás, by ročně stála dvacet miliard šekelů, tedy zhruba 123 miliard korun a vyžadovala by vojenskou podporu pěti divizí izraelské armády. To je odhad vysoce postavených bezpečnostních představitelů, na jejichž zprávu v pátek upozornily servery The Times of Israel (ToI) a Ynet.