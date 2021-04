Šéf Applu: Ať lidé volí přes iPhone | E15.cz

Šéf Applu Tim Cook navrhuje, aby Američané v budoucnu volili prostřednictvím iPhonů (či jiných mobilů). Svým návrhem se tak přidal ke kritice změny volebních zákonů ve státě Georgie, do které se už dříve opřel třeba i prezident Joe Biden. Georgijská nová legislativa totiž například vyžaduje, aby volič svoji identitu potvrdil řidičským průkazem. Ten však část tamní afroamerické populace nevlastní, telefon však má takřka každý.

„V mobilech máme bankovnictví i data o svém zdraví. Svěřujeme jim více osobních informací, než by o nás kdo našel doma. Tak proč ne,“ ptá se Cook řečnicky v rozhovoru pro The New York Times. Mluví v něm především o bezpečnosti ve světě big tech a také o tom, jak zvýšit volební účast zvláště u lidí, kteří se volebním urnám z různých důvodů vyhýbají.

Cook, který v srpnu oslaví deset let v čele společnosti, v rozhovoru označil americký volební systém za zamotaný a „tajemný“. Řešení všech jeho problémů včetně volebních podvodů je podle něho třeba hledat v technologiích.

„Jak volby zjednodušit tak, abychom dosáhli stoprocentní účasti? Technologie nám mohou pomoci dostat se velmi blízko, nebo alespoň k devadesáti procentům,“ sdělil Cook v rozhovoru. Mimochodem, volební účast v prezidentských volbách loni v listopadu byla sice nejvyšší za posledních sto let, ale stále dosáhla jen 67 procent.

Cookův nápad samozřejmě vzbudil kritiku. Kromě zjevných argumentů, ke kterým patří nedostupnost iPhonů pro určité skupiny voličů nebo nutnost připojení k internetu, se hodně mluví o bezpečnosti.

Odborníci namítají, že elektronické volby v minulosti zkoušela řada zemí, často ale s rozporuplnými výsledky. Tak třeba bezpečnostní expert Sijmen Ruwho v roce 2017 prohlásil, že nizozemský volební software je zabezpečený hůře než průměrný iPad.

Tři lidskoprávní organizace minulý čtvrtek napadly georgijský volební zákon s tím, že zhruba 200 tisíc příslušníků tamních komunit nemá možnost doložit svoji totožnost dalším dokladem - třeba řidičským průkazem - a stanou se tak zcela vyloučeny z volebního procesu v USA. Pro srovnání: Georgia má podle dat aktuálních k roku 2019 10,6 milionu obyvatel, z toho zhruba 3,9 milionu oprávněných voličů.