Apple chystá chytré kontaktní čočky, ponožky nebo prsten | E15.cz

Podle Kua Apple už příští rok představí headset pro virtuální nebo smíšenou realitu. V roce 2025 pak dorazí brýle využívající rozšířenou realitu. V dalším desetiletí, tedy mezi léty 2030 až 2040, bychom se měli dokonce dočkat chytrých kontaktních čoček s možností využití rozšířené reality.

Virtuální realita získává svou podobu

Protože má náhlavní souprava pro virtuální realitu dorazit na trh jako první, je o ní také známo nejvíce informací. Tím jistě nejzajímavějším je fakt, že bude vybavena pokročilým systémem sledování očí. Přítomný zářič vyšle k oku neviditelné světlo, přičemž přijímač na základě odraženého světla za pomoci chytrých algoritmů určí jeho polohu. To má mít hned několik výhod. Tou nejzásadnější je, že díky bezproblémové interakci s prostředím dostane uživatel intuitivnější vizuální zážitek. S tím jde ruku v ruce i možnost snížit výpočetní zátěž zařízení. Systém totiž bude vědět, kam se díváte, a může si v ostatních oblastech, jako jsou slepé úhly, dovolit snížit rozlišení. Toto aktuální headsety neumí.

Ty také obvykle ovládáte skrze ovladače držené v rukou. Zde to chce ale Apple povznést na trochu jinou úroveň. Předně jde o takzvaný Apple Ring. Ovládání v jeho případu nebude probíhat jen otáčením ovladače na prstu, ale i možnou reakcí na stisk. K tomu by neměla chybět haptická odezva.

Další patentová přihláška je ještě větší Sci-fi. V ní totiž Apple zkoumá technologii, která by poskytla hlubší zážitek z pohybu v jiné než ve skutečné realitě. Měly by k tomu dopomoci chytré ponožky, vložky do bot a případně podložky, na kterých by uživatelé stáli. Všechna tato zařízení by měla obsahovat vibrační motorky, které by reagovaly na to, po jaké virtuální ploše se pohybujete. Asymetrické signály by navíc mohly navozovat pocit pohybu, generovány by měly být i smykové síly. Pokud nebude implementované rozlišení síly došlapu, nejedná se ale přímo o ovládací prvek.

Tím zatím posledním známým prvkem by mohla být korunka přítomná na headsetu, kterou společnost uvedla v hodinkách Apple Watch a používá ji i ve sluchátcích AirPods Max, takže na zařízení nošeném na hlavě ji má už vyzkoušenou. Jejím otáčením by se tak například uživatel pohyboval v menu. Stejný patent ale zmiňuje i možnost interakce pomocí dotykových ploch přítomných na nosné konstrukci zařízení.

Patent neznamená jistotu

Další zařízení, která Apple chystá, nebudou mít na rozdíl od headsetu nezávislý výpočetní výkon, ale budou úzce spolupracovat s telefonem iPhone, potažmo tabletem iPad nebo alespoň hodinkami Apple Watch. Také nebudou mít svá interní úložiště. Primární funkcí brýlí pro rozšířenou realitu a chytrých kontaktních čoček tak bude zobrazování dat, která budou kompletně zpracovávána v propojeném zařízení. Je to ale logický posun směrem k miniaturizaci technologií a jejich „hands-free“ používání.

Mít patent a uvést jej do praxe jsou dvě odlišné věci. I kdyby však měly tyto technologie zůstat jen „na papíře“, ukazují, jakým směřem se může ubírat budoucnost Applu.