Republikán Donald Trump v podvečer složí slavnostní přísahu a opět se tak stane americkým prezidentem. Není jasné, kolik lidí v chladném počasí a po přesunu ceremoniálu do útrob Kapitolu do Washingtonu dorazí. I tak půjde v dnešních rozbouřených Spojených státech o velkou bezpečnostní výzvu. Zajímavá bude letos i účast zahraničních hostů, jelikož na akci nejspíš přijede řada pravicově populistických evropských politiků. Nastupující šéf Bílého domu se nejspíš hned po slavnostním obřadu pustí do úřadování a začne provádět velké změny, týkající se mimo jiné migrace a energetiky.

Nejen nálada části americké společnosti, ale také počasí nejspíš budou během inaugurace mrazivé. Očekává se, že by v den inaugurace mohlo být nejchladněji za čtyři dekády. Předpověď počasí ovlivnila samotnou podobu akce a vynutila si na poslední chvíli řadu organizačních změn, které jistě ovlivní návštěvnost.

V minulosti menší inaugurace navštěvovalo 250 tisíc až 400 tisíc lidí, v případě Baracka Obamy v roce 2009 to ale bylo až 1,8 milionu osob. Americké bezpečnostní složky každopádně dopředu varovaly, že ceremoniál je potenciálně atraktivním cílem pro násilné extremisty, kteří ho mohou brát jako poslední příležitost ovlivnit výsledek listopadových voleb násilím.

Jak se bude ceremoniál odehrávat?

Inaugurace Donalda Trumpa za 47. prezidenta Spojených států zabere v podstatě celý den. Ráno republikánský politik navštíví bohoslužbu v kostele sv. Jana na Lafayette Square, v historickém kostele ve Washingtonu DC. Po ní se odebere do Bílého domu na čaj s odcházejícím prezidentem Joem Bidenem.

Spojené státy se připravují na inauguraci Donalda Trumpa.

Pak nastupující prezident odjede na Kapitol, kde v 18:00 SEČ složí prezidentskou přísahu a přednese projev. Kvůli očekávanému mrazivému počasí byla ceremonie přesunuta z venkovní tribuny, kde ji měly sledovat desetitisíce lidí, do rotundy Kongresu. Ta však pojme pouze stovky důležitých hostů.

Trump během přísahy položí ruku na Bibli a odříká prezidentský slib: „Slavnostně přísahám, že budu věrně vykonávat úřad prezidenta Spojených států a podle svých nejlepších schopností budu zachovávat, chránit a bránit ústavu Spojených států.“ Prezident poté pronese projev, v němž vytyčí své cíle pro čtyři roky vládnutí. Přísahu jakožto viceprezident složí i senátor z Ohia J. D. Vance.

Po ceremonii se nový prezident formálně rozloučí s Bidenem, poobědvá s vedením Kongresu a měl by podepsat první oficiální dokumenty. Odpolední průvod po Pensylvánské třídě se kvůli mrazu rovněž neuskuteční. Akce se přesune do washingtonské sportovní haly Capital One Arena, do níž se vejde na dvacet tisíc lidí, kteří tam budou moci sledovat videopřenos z inaugurace.

Trump by k nim měl promluvit. Večer místního času se zúčastní postupně tří plesů, které se tradičně při prezidentských inauguracích pořádají. Na všech bude i řečnit.

Během slavnostního dne vystoupí například country zpěvačka a bývalá vítězka soutěže American Idol Carrie Underwoodová a písničkář Lee Greenwood, Trumpův dlouholetý přítel. Zazpívá i operní pěvec Christopher Macchio. Představí se i skupina Village People, jejíž hity YMCA a Macho Man Trumpův tým často pouštěl během kampaně na shromážděních. „Víme, že to některé z vás nepotěší, ale věříme, že hudba se má hrát bez ohledu na politiku,“ uvedla kapela v příspěvku na své facebookové stránce.

Kdo dostal na inauguraci pozvánku?

Ceremoniálu se zúčastní především bývalí prezidenti Spojených států, kongresmani, ale také šéfové velkých technologických společností a pravicově populističtí politici z Evropy. Objeví se na něm zřejmě i někteří zahraniční státníci, kteří dosud na inaugurace ve Washingtonu nebyli zváni. Akt uvedení nového prezidenta do funkce je totiž považovaný za vnitropolitickou událost a spřízněné státy v minulosti zastupovali zpravidla jen velvyslanci.

Přítomnost zahraničních politiků zejména z Evropy bude bedlivě sledovaná, protože napoví o tom, koho Trump považuje za důležité spojence a ke komu chová sympatie. Cestu do Washingtonu už potvrdili spolupředseda strany Alternativa pro Německo (AfD) Tino Chrupalla, britský antiimigrační politik Nigel Farage a bývalý polský premiér Mateusz Morawiecki. Přijede ale i německý politik za CDU Jürgen Hardt. Dorazí i francouzský krajně pravicový politik a neúspěšný kandidát na prezidenta Éric Zemmour. Pozvánku naopak podle webu Politico nedostali podobně orientovaná francouzská politička Marine Le Penová ani její spolustraník Jordan Bardella.

Republikánský politik rozeslal pozvánky i několika prezidentům a premiérům, včetně čínského lídra Si Ťin-pchinga. Jeho účast se neočekává, přiletí ale viceprezident Chan Čeng. Návštěvu naopak potvrdil argentinský prezident Javier Milei. Jistě nepřijede šéf maďarské vlády Viktor Orbán, přestože bývá považován za předního Trumpova spojence na starém kontinentu. Maďarská média dopředu psala, že dnes bude místo toho pronášet projev v Budapešti o výsledcích maďarského předsednictví v Radě EU.

Mluvčí vlády Zoltán Kovács však připustil, že žádný maďarský vládní představitel k účasti vyzván nebyl. „Jako žádný jiný zahraniční lídr,“ konstatoval na Facebooku. Jenže italská premiérka Giorgia Meloniová osobně potvrdila, že ona pozvání dostala a že zvažuje cestu na základě svého harmonogramu. „Pokud to zvládnu, ráda se zúčastním,“ citoval ji Euractiv. V sobotu její úřad uvedl, že do Washingtonu dorazí.

Českou republiku budou ve Washingtonu zastupovat velvyslanec Miloslav Stašek a vládní poradce pro národní bezpečnost Tomáš Pojar.

Z představitelů firem se očekává účast klíčového Trumpova spojence Elona Muska, Jeffa Bezose a Marka Zuckerberga. Americká média informovala, že akce se plánuje zúčastnit také Shou Zi Chew, tedy šéf sociální sítě TikTok.

Čekají se nějaké protesty, nebo dokonce násilnosti?

Místní a federální představitelé před organizačními změnami očekávali, že se ve Washingtonu DC během dneška objeví zhruba 200 tisíc až čtvrt milionu lidí, mezi nimiž by mohli být Trumpovi příznivci i odpůrci. Obavy panují nejen z bouřlivých protestů, provázených ničením majetku a střetů mezi oběma tábory, ale i z útoků. Výstrahou byl pokus o atentát z loňského července, při němž zahynul jeden účastník republikánova předvolebnímu mítinku v Pensylvánii – nastupujícímu prezidentovi při něm bylo postřeleno ucho.

Bezpečnostní složky jistě zneklidnily i novoroční útok v New Orleansu a exploze auta před Trumpovým hotelem v Las Vegas. Všichni mají navíc v paměti události ze 6. ledna 2021, kdy Trumpovi stoupenci násilně vnikli do sídla Kongresu ve snaze zabránit potvrzení vítězství Joea Bidena v prezidentských volbách v roce 2020.

Představitelé bezpečnostních sil si však nejsou vědomi žádné bezprostřední konkrétní hrozby, ale obávají se především možných útoků takzvaných osamělých vlků. „Tato hrozba jediného aktéra zůstává největším důvodem proto, že budeme ve zvýšeném stavu pohotovosti po celý týden,“ řekl na bezpečnostním brífinku šéf policejního sboru Kapitolu USA Thomas Manger.

Spojené státy se připravují na inauguraci Donalda Trumpa.

Ceremoniálu přecházely rozsáhlé přípravy. Plně nasazena bude washingtonská policie, které budou pomáhat kolegové odjinud i příslušníci Národní gardy. Celkově má na bezproblémový průběh slavnosti dohlížet 25 tisíc příslušníků bezpečnostních složek. Ve Washingtonu vyrostlo 48 kilometrů černého, dva metry vysokého plotu, který by se neměl dát přelézt, a zřízena jsou kontrolní stanoviště.

Velká část centra Washingtonu bude pro automobilovou dopravu uzavřena, přičemž vstupní body budou blokovány betonovými zábranami, popelářskými vozy a jinými těžkými předměty. Někteří obyvatelé města, kde hlasovala drtivá většina pro Trumpovu konkurentku Kamalu Harrisovou, raději zvolili odjezd z místa inaugurace.

Co se dá očekávat v prvních hodinách a dnech nové administrativy?

Předpokládá se, že Trump hned po inauguraci a v následujících dnech podepíše záplavu exekutivních příkazů. Mohla bych jich být více než stovka. Budou mezi ně nejspíš patřit příkazy, které imigračním úředníkům poskytnou větší volnost při zatýkání migrantů, umožní vyslání více vojáků na americko-mexickou hranici a obnovení stavby hraniční zdi. „V první den zahájím největší deportační program v americké historii, abych dostal zločince ven,“ slíbil mimo jiné svým stoupencům nastupující prezident.

Příkazy budou nejspíše zahrnovat i snahu o zvýšení výroby energie a rozšíří těžbu fosilních paliv. Patrně také zruší Bidenovy cíle týkající se produkce bezemisních aut. Zvolený republikán dopředu ohlašoval, že hned 20. ledna podepíše i výkonný příkaz k zavedení 25procentního cla na produkty z Mexika a Kanady. Trump k tomu pravděpodobně vydá první vlnu milostí pro lidi odsouzené za jejich roli v útoku na Kapitol USA z 6. ledna 2021. Další kroky nového šéfa Bílého domu by se mohly týkat transgenderových sportovců i způsobu výuky na školách, které považuje za progresivistické a nevhodně ideologicky zabarvené.

Spojené státy se připravují na inauguraci Donalda Trumpa.

Jedním z Trumpových nejodvážnějších slibů bylo, že by mohl ukončit válku na Ukrajině do 24 hodin od nástupu do úřadu, nebo dokonce dříve. „Vyřídím to ještě předtím, než se vůbec stanu prezidentem,“ řekl například během zářijové debaty s viceprezidentkou Harrisovou ve Philadelphii. Nyní je však stále více jasné, že řešení se bude hledat mnohem déle. Jeho poradci připouštějí, že to potrvá měsíce.

Kdo bude společně s Trumpem tvořit americkou politiku v příštích letech?

Trump si do své administrativy vybral řadu kontroverzních jmen, která dopředu vzbuzují kritiku. Pro Evropu je klíčové obsazení postů, které se týkají zahraniční politiky, obrany a bezpečnosti. Předpokládaní členové Trumpova vládního týmu si postupně procházejí senátními slyšeními a někteří by mohli být plénem orgánu schválení přímo dnes či v následujících dnech.

Šéfem americké diplomacie se téměř jistě stane republikánský senátor za Floridu Marco Rubio. Během svého slyšení řekl, že ukončení války Ruska proti Ukrajině bude vyžadovat ústupky na obou stranách. „Bude to složitá práce,“ připustil. Důraz chce klást hlavně na soupeření Spojených států s Čínou. Ministrem obrany by měl být Pete Hegseth, jenž od roku 2014 působí jako komentátor a moderátor televizní stanice Fox News.

Jeho nominace byla překvapivá, mimo jiné kvůli tomu, že nemá žádné zkušenosti s řízením vládní agentury. Demokraté mu během slyšení také vytýkali, že nemá charakter a disciplínu nutnou pro vedení americké armády. Za poradce pro národní bezpečnost si Trump vybral republikánského kongresmana Michaela Waltze, který sloužil například z Afghánistánu. Už nyní se účastní jednání o válce na Ukrajině.

Mezi hojně kritizované nominace patří výběr Tulsi Gabbardové na šéfku amerických tajných služeb (DNI) a Roberta F. Kennedyho mladšího na ministra zdravotnictví. Efektivitu vlády bude mít společně s Vivekem Ramaswamym na starosti podnikatel Elon Musk, který jakožto majitel sociální sítě X vzbudil pozornost svým zasahováním do evropského politického dění.

Zajímavé je, že z průzkumu pro PBS News vyplynulo, že nemalá část Američanů o některých představitelích nastupující administrativy buď vůbec nikdy neslyšela, nebo neví, jak je hodnotit. Týkalo se to především Hegsetha. V případě Muska se do této skupiny řadilo sedmnáct procent tázaných, v oblibě ho má 37 procent respondentů a u 46 procent není populární.