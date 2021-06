Jeff Bezos poletí do vesmíru. Do rakety bere i svého bratra | E15.cz

Společnost Blue Origin už v květnu oznámila, že 20. července vyšle do vesmíru svůj první let s lidskou posádkou. Teprve prostřednictvím nového instagramového videa ale firma prozradila svůj marketingový trumf: na palubě lodi totiž bude i Jeff Bezos. Ten ve videu říká, že o letu do vesmíru snil celý život a že na tuhle historickou cestu chce vzít i svého bratra Marka. “Bude to to největší dobrodružství s mým největším přítelem,” uvedl Bezos na Instagramu.

“Když člověk uvidí Zemi z vesmíru, úplně to změní jeho vztah k domovské planetě a k celému lidstvu,” říká Bezos ve zmíněném videu. Bratři Bezosové se vydají na hranici volného vesmíru ve znovupoužitelné raketě New Shepard, která má na svém vrcholku šestimístnou kabinu s velkými okny. Ta umožňují posádce pozorovat vesmírné scenérie.

Zobrazit příspěvek na Instagramu Příspěvek sdílený Jeff Bezos (@jeffbezos)

Kabina se od rakety oddělí zhruba ve výšce sto kilometrů nad zemí. Pasažéři v tento moment uvidí zakřivení Země a zároveň si prožijí stav beztíže. Raketa i kabina pak každá zvlášť přistanou - za pomocí padáků by měly usednout na západě amerického státu Texas.

Bratři Bezosové ale nepoletí sami. Až do 12. června totiž běží online aukce, jejíž výherce získá právo usednout vedle Jeffa Bezose a jeho bratra a prožít celou cestu společně s nimi. Nejvyšší nabídka zatím dosáhla hodnoty 2,8 milionu dolarů.