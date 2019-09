Johnson: Británie udělala v jednáních s EU obrovský pokrok | E15.cz

Británie učinila obrovský pokrok v jednáních s Evropskou unií o takzvané irské pojistce, která je hlavní překážkou v uzavření brexitové dohody. V rozhovoru poskytnutém nedělníku Mail on Sunday to řekl britský premiér Boris Johnson. Předseda vlády v něm mimo jiné Británii přirovnal ke komiksovému hrdinovi Hulkovi. Britský ministr pro brexit Stephen Barclay dnes televizi Sky News řekl, že Británie činí pokroky v přípravě brexitové dohody, stále ale ještě zbývá hodně práce. Do termínu brexitu zbývá 46 dní.