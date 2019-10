Johnson podmiňuje brexit předčasnými volbami 12. prosince | E15.cz

Boris Johnson oznámil, že britskému parlamentu navrhne uspořádat 12. prosince předčasné volby. Premiér to uvedl v rozhovoru s reportérkou stanice BBC. Souhlas s konáním voleb je podle něj podmínkou pro to, aby poslanci měli více času na debatu o prováděcím zákoně o brexitu. Vedení Dolní sněmovny večer ohlásilo, že debata a hlasování o nejnovějším návrhu ministerského předsedy se uskuteční v pondělí 28. října.

"Pokud (poslanci) skutečně chtějí delší čas na to, aby mohli tuto skvělou dohodu prostudovat, pak ho mohou mít, ale musejí schválit parlamentní volby 12. prosince. To je cesta vpřed," řekl premiér.

Pro schválení předčasných voleb je třeba souhlas dvou třetin poslanců. Pokud by návrh získal v Dolní sněmovně podporu, pak by podle pravidel byl parlament rozpuštěn 6. listopadu. To by podle Johnsona poskytlo poslancům dostatečný čas, aby mohli zevrubně posoudit prováděcí zákon o brexitu a schválit dohodu o odchodu Británie z Evropské unie.

Podle zatím stále platného termínu má Británie opustit evropský blok 31. října, tedy za týden. Johnson ale už v sobotu požádal unii o odklad toho data, protože se mu zatím nepodařilo prosadit připravenou brexitovou dohodu v britském parlamentu a v takovém případě mu nedávno přijatý zákon ukládal požádat o odložení odchodu z EU. Premiér ovšem současně Brusel upozornil, že nový odklad považuje za chybu.

Britští zákonodárci v sobotu odložili schvalování brexitové dohody do doby, než bude přijat prováděcí zákon k brexitu. Následně sice ve druhém čtení tento zákon schválili, vzápětí ale zamítli vládou navržený velmi rychlý harmonogram dalšího legislativního postupu, a kabinet proto další projednávání nové právní úpravy pozastavil.

"Upřímně se domnívám, že nastal čas, aby opozice sebrala odvahu a předstoupila před našeho společného vůdce, jímž jsou občané Spojeného království," prohlásil ve čtvrtek Johnson. V dopise adresovaném vůdci labouristické opozice Jeremyho Corbyna vyzval, aby jeho strana předčasné volby podpořila. "Předpokládám, že... se mnou budete spolupracovat na tom, abychom mohli novou dohodu o brexitu ratifikovat, tak abychom mohli odejít s touto dohodu spíše než bez dohody," napsal premiér.

Johnson slíbil Corbynovi, že pokud labouristé pro volby zvednou ruku, pak vláda poskytne veškerý myslitelný čas na debatu o prováděcím zákoně, a to včetně pátků, víkendů a jednání od časných do pozdních hodin. Podle něj by pak mohla být dohoda schválená do prosincových voleb.

Pokud by dohoda schválena nebyla, tak podle premiéra existuje cesta z patové situace právě jen skrze volby. "Nemůžeme riskovat, že zahodíme další tři měsíce a pak si frašku v lednu 2020 zopakujeme dalším odkladem a země stále nebude vědět, jak se pohnout z místa," dodal premiér.

Corbyn se k výzvě ohledně konání předčasných voleb zatím nevyjádřil. Labouristická poslankyně Valerie Vazová ale řekla, že ve chvíli, kdy bude jisté, že EU schválila odklad data brexitu, labouristé volby podpoří.

Premiér se už o vyvolání předčasných voleb dvakrát pokusil začátkem září, v obou případech ale jeho snahu parlament zablokoval.