Johnson prohrál při hlasování o brexitu. Pohrozil předčasnými volbami | E15.cz

Britští poslanci v úterý večer navzdory vládě prosadili na středeční program Dolní sněmovny debatu o návrhu zákona proti brexitu bez dohody. Návrh ukládá premiérovi Borisi Johnsonovi, aby za určitých okolností požádal Evropskou unii o odklad odchodu země ze společenství do ledna příštího roku. Johnson v reakci na tuto porážku, ke které přispělo i 21 poslanců z jeho Konzervativní strany, oznámil, že pokud návrh zákona projde, nechá parlament vzápětí hlasovat o možnosti vypsání předčasných voleb.

Byl by to podle něj jediný způsob, jak zabránit „dalšímu bezúčelnému odkladu“ brexitu. Šéf opozičních labouristů Jeremy Corbyn ale dal okamžitě najevo, že jeho strana předčasné volby v tuto chvíli nepodpoří.

Dolní sněmovna se v úterý sešla na první schůzi po letní přestávce a Johnsonova vláda v ní hned přišla o těsnou většinu, když Konzervativní stranu kvůli nesouhlasu s vládní brexitovou politikou opustil jeden z jejích zákonodárců. Z poslaneckého klubu budou také vyloučeni konzervativní poslanci, kteří hlasovali proti vládě. Zákonodárci si v takovém případě ponechají mandát, zůstávají ale nezařazení.

Poslanci v úterý před půlnocí hlasovali o tom, zda oproti zvyklostem převezmou kontrolu nad parlamentní agendou určovanou obvykle vládou a na pořad středeční schůze zařadí projednání návrhu zákona, který by zabránil brexitu bez dohody. „Pro“ hlasovalo 328 zákonodárců, zatímco proti se jich postavilo 301.

Návrh zákona, o němž se bude debatovat a patrně i hlasovat, obsahuje ustanovení o odkladu brexitu do ledna 2020, pokud vláda nedojedná s Bruselem novou dohodu nebo pokud parlament neschválí neřízený brexit. Zákon by ještě musel projít horní komorou parlamentu, Sněmovnou lordů.

Johnson potvrdil, že bude po vládní porážce usilovat o vypsání předčasných voleb. Jejich termín by podle médií mohl stanovit na datum před brexitem. Vypsání voleb ale musí schválit dvě třetiny poslanců, což zdaleka není jisté. Labouristé sice dlouhodobě usilují o volby, ale Corbyn prohlásil, že je podpoří, teprve až bude schválen zákon proti „divokému“ brexitu.

Johnsonova vláda podle listu The Daily Telegraph nadále počítá s tím, že příští týden nastane vynucená přestávka v zasedání parlamentu, kterou minulý týden schválila královna na základě premiérovy žádosti. Poslanci by se podle tohoto plánu vrátili do práce až 14. října.

Johnson se poslance snažil přesvědčit, aby možnost odchodu Británie z EU bez dohody neblokovali. Podle něj totiž v posledních týdnech šance na uzavření brexitové dohody s EU vzrostla. Na dotaz jednoho z poslanců nicméně premiér odpověděl, že pokud zákon proti neřízenému brexitu projde, bude se jím řídit. V minulosti se spekulovalo, že by zákon mohl ignorovat.

Bývalý konzervativní ministr financí Philip Hammond ale označil Johnsonova slova o tom, že jednání s Bruselem jsou nadějná, za „nesmysly“. Rozhovory podle něj nepostupují, protože vláda nepředložila žádné návrhy.

Podle listu Financial Times britská vláda plánovala zveřejnění interních materiálů týkajících se příprav na možný brexit bez dohody, v pondělí si ale tento krok rozmyslela. Zodpovědné osoby vyhodnotily, že obsah by mohl být pro veřejnost příliš znepokojivý.

Proti Johnsonově brexitové politice v úterý před parlamentem demonstrovaly stovky příznivců setrvání Británie v Evropské unii.