Libra padá, Johnsonova vláda mluví o předčasných volbách | E15.cz

Libra během rána sestoupila až na hodnotu 1,1968 dolaru. Níže byla naposledy před necelými čtyřmi lety, když náhle spadla o šest procent na 1,1491 dolaru. Příčina byla podobná jako nyní – politická krize spojená s brexitem.

Britští zákonodárci dnes poprvé zasedají po letní přestávce a očekává se bouřlivá debata. Skupina poslanců napříč politickým spektrem se chystá vyvolat nouzové zasedání na téma brexitu. Na něm by měl být projednán návrh, který by v případě úspěchu pro Johnsona znamenal závazek požádat EU o doklad brexitu na 31. ledna příštího roku, pokud poslanci do 19. října neschválí dohodu o brexitu nebo odchod z unie bez dohody.

Johnson před očekávanou parlamentní bitvou přijal v Downing Street skupinu konzervativních poslanců, kteří odmítají vládní plány. Podle informací britských médií je ale nedokázal přesvědčit. „Konzervativní rebelové odcházející z dopolední hodinové schůzky s Johnsonem uvádí, že to jejich postoj nezměnilo,“ napsal na twitteru politický zpravodaj deníku The Times Francis Elliott.

Tory rebels emerging from an hour-long meeting with Johnson at Number 10 this morning say that it didn't shift the dial. PM is said to have told them they could still act after EU council "but there is no trust."