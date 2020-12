O brexitové dohodě se prý rozhodne do neděle | E15.cz

Server E15.cz přináší přehled důležitých zahraničních témat, která by vám dnes neměla uniknout.

Top události

Nulový výsledek a nový deadline

Ani tříhodinová pracovní večeře britského premiéra Borise Johnsona s předsedkyní Evropské komise Ursulou von der Leyenovou ze středečního večera nevedla k posunu v otázce brexitové dohody. Mezi oběma stranami zůstávají podle politiků velké rozdíly. Dohoda však stále není mrtvá a byl stanoven i nový deadline. EU a Spojené království se k rozhovorům dnes vrátí a jasno chtějí mít do neděle. Větší část textu je údajně hotová, přetrvávající spory se týkají rybolovných práv v britských vodách či pravidel hospodářské soutěže.

Francie chce bojovat s islamisty

Francouzská vláda ve středu představila návrh zákona, kterým chce zefektivnit boj s radikálními islamisty. Norma by měla usnadnit například rozpouštění spolků, které zpochybňují hodnoty Francouzské republiky. Trestat by šlo i vyhrožování státním úředníkům. Zlepšit by se měla též registrace mešit. „Tento návrh zákona nemíří proti žádnému náboženství, ani konkrétně proti islámu,“ uvedl nicméně francouzský premiér Jean Castex.

Z trhů a burz

Akcie srazila žaloba proti Facebooku

Americké akcie včera poklesly, a to zejména kvůli žalobě Spojených států na společnost Facebook. USA ji viní z porušování pravidel hospodářské soutěže. Index Dow Jones celkově oslabil o 0,35 procenta. S&P 500 se snížil o 0,79 procenta a Nasdaq Composite ubral 1,94 procenta. Opačná situace panovala na burzách v západní Evropě, kde stále převládá optimismus díky vývoji antikoronavirových vakcín. Kromě francouzského indexu CAC 40 (−0,25 procenta) všechny hlavní ukazatele rostly. Panevropský STOXX Europe 600 zpevnil o 0,32 procenta. O 0,47 procenta se zlepšil německý DAX a britský FTSE 100 vyrostl o 0,08 procenta.

Senzační premiéra pro DoorDash

Mimořádně úspěšné IPO ve středu zažila na newyorské burze americká firma DoorDash, která se specializuje na rozvoz hotového jídla. Její akcie v první den obchodování raketově vyrostly o téměř 86 procent. DoorDash své akcie ocenila na 102 dolarů za kus, což celý podnik ohodnotilo na zhruba 39 miliard dolarů, zhruba 848 miliard korun. Obchodování titul zahájil na 182 dolarech a později vystoupil až na 195,5 dolaru. DoorDash byla založena v roce 2013 a v listopadu hlásila roční tržby ve výši 1,9 miliardy dolarů, neboli 41,3 miliardy korun.

Video dne

RIP #PaoloRossi

1982 Ballon d'Or, Golden Ball, Golden Boot and World Cup winner. pic.twitter.com/qljt6wWNDQ — John Sludden (@FACT290) December 10, 2020

Ve věku 64 let zemřel bývalý italský fotbalový šampion Paolo Rossi. Fanoušci na sociálních sítích si připomínají především jeho fantastické výkony na mistrovství světa ve Španělsku v roce 1982, na kterém dovedl Itálii k vítězství a sám vstřelil šest gólů.

Stane se dnes