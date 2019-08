Johnsonovo úřadování sjednotilo opozici. Ta chce za každou cenu zabránit brexitu bez dohody | E15.cz

Lídři opozičních uskupení v britském parlamentu se shodli na naléhavé potřebě spolupracovat ve snaze zabránit scénáři brexitu bez dohody. Uvádí se to ve společném prohlášení po jednání, které svolal lídr labouristů Jeremy Corbyn. Podle poslankyně Anny Soubryové se bude opozice snažit brexit bez dohody odvrátit pomocí zákonů. Hlasování o důvěře vládě si Corbyn nechá jako záložní variantu, píše deník The Guardian. Do brexitu zbývá 65 dnů.