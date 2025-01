Kanadský premiér Justin Trudeau rezignuje na svůj post na čele vlády i na pozici předsedy Liberální strany. Oznámil to v pondělí na tiskové konferenci v Ottawě s tím, že se tak stane, až si jeho strana vybere nástupce. Uvedl také, že práce parlamentu bude na jeho žádost pozastavena do 24. března. Třiapadesátiletý politik je premiérem 40milionové země od listopadu 2015.

Trudeau se dnes označil za bojovníka, který byl ve svém politickém životě vždy motivován nejlepším zájmem Kanaďanů. Zároveň ale na tiskové konferenci vedené anglicky a francouzsky poznamenal, že v době, kdy musí vést vnitrostranické boje, není nejlepším kandidátem na lídra své strany do příštích voleb. „Tato země si zaslouží skutečnou volbu,“ podotkl také.

Trudeau v posledních týdnech čelil silnému tlaku liberálů, aby ve funkci skončil. Výrazně k němu přispěla i prosincová rezignace vicepremiérky a ministryně financí Chrystie Freelandové. Část voličů mu podle agentury DPA vyčítá nesplněné sliby, přílišný nárůst cen či nedostatek bydlení.

Pozastavení práce parlamentu by podle agentury AP mělo liberálům umožnit vybrat si nové vedení. Strana aktuálně v průzkumech veřejného mínění výrazně zaostává za konzervativci, a to někdy i v poměru 40 ku 20 procentům. Očekává se tak, že po volbách půjde do opozice.

Hlasování se má uskutečnit nejpozději na podzim, ale může být i dříve. Podle agentury Reuters je nyní vzhledem k pozastavení činnosti parlamentu nepravděpodobné, že by Kanaďané volili dříve než v květnu. Trudeau tak bude podle agentury stále ministerským předsedou 20. ledna, kdy se funkce amerického prezidenta ujme Donald Trump, který severnímu sousedu USA pohrozil sankcemi, jež mohou tvrdě dopadnout na kanadskou ekonomiku.

Trudeau, který je synem dlouholetého kanadského premiéra Pierra Trudeaua, v čele liberálů stanul v dubnu 2013 a opakovaně je dovedl k volebnímu vítězství.