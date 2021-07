Kim Čong-un potrestal funkcionáře kvůli závažnému incidentu | E15.cz

Vůdce Severní Koreje Kim Čong-un zbavil úřadu několik předních vládních funkcionářů kvůli závažnému incidentu, který souvisí s koronavirovou pandemií, napsala ve středu státem přísně kontrolovaná Korejská centrální zpravodajská agentura. Ačkoliv neuvedla mnoho dalších podrobností, podle BBC a dalších západních médií to může naznačovat, že KLDR se aktuálně nachází v hluboké ekonomické a humanitární krizi.

Potrestaní funkcionáři z nejužšího vedení Korejské strany práce se pravděpodobně dopustili porušení vládních nařízení proti šíření nemoci covid-19. „Zanedbali své povinnosti, způsobili velkou krizi a ohrozili národní bezpečnost,“ měl říct Kim na mimořádné schůzi politbyra. Více detailů, jako jsou například jména viníků, severokorejské zdroje neprozradily. To vyvolává spousty otázek, co se v KLDR doopravdy děje.

Severní Korea, kde vládne diktátorský režim, se během koronakrize dostala do ještě větší izolace než kdykoliv předtím. Země loni v lednu uzavřela své hranice a dodnes oficiálně tvrdí, že nemá žádné případy nákazy. Odborníci z Japonska a USA to však pokládají za nemožné.

Kim tento měsíc přiznal, že se republika potýká s ohromným nedostatkem potravin, což dává smysl. KLDR totiž musela kvůli pandemii výrazně omezit přeshraniční obchod s Čínou. Ta představuje pro Severokorejce hlavního dodavatele jídla, hnojiv a paliva. Vůdce také řekl obyvatelům, aby se „připravili na nejhorší“, což západní pozorovatelé přirovnávají k událostem a výrokům režimu z let 1995 až 1999, kdy zemi zasáhly těžké hladomory, které si vyžádaly stovky tisíc obětí.

Stát také takřka určitě nemá k dispozici žádné vakcíny proti koronaviru. Severní Korea sice měla obdržet 1,7 milionu dávek očkovací látky od společnosti AstraZeneca v rámci programu COVAX Světové zdravotnické organizace (WHO) na pomoc chudým zemím. Severokorejské úřady se nicméně odmítly řídit pravidly a instrukcemi WHO a do Pchjongjangu proto dosud nedorazila ani jedna západní vakcína.

Když k tomu připočteme loňské povodně a mezinárodní sankce, dá se předpokládat, že hospodářská situace KLDR, kde i za normálních okolností činí roční HDP jen asi 1300 dolarů na hlavu, musí být v tuto chvíli kritická.

V posledních měsících se objevilo několik zpráv, že v zemi skutečně umírají lidé na následky hladu a ceny i těch nejzákladnějších potravin prudce stoupají. Neschopnost vypořádat se s ekonomickým úpadkem by mohla mít z dlouhodobého hlediska negativní dopad i na samotného diktátora. „Podkopalo by to jeho legitimitu vládnout,“ řekl agentuře Bloomberg bývalý bezpečnostní poradce jihokorejského prezidenta I Mjong-baka.

Experti se domnívají, že Kim se svým prohlášením možná snaží vyslat signál ostatním zemím, zejména Spojeným státům, že je ochoten přijmout záchranné lano. „Může jít o politickou přípravu na přijetí zahraničních vakcín,“ souhlasí Leif-Eric Easley z Ewha Womans University v Soulu. Čína ve středu prohlásila, že by zvážila pomoc Severní Koreji, pokud by to bylo nutné. Nicméně nezmínila, zda již v tomto ohledu podnikla nějaké kroky.