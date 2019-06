Kiska přišel o imunitu, očekává obvinění z daňového podvodu | E15.cz

Původně zastavené vyšetřování firmy KTAG nařídila předloni obnovit generální prokuratura. Ve stejném roce také do médií unikly informace, že Kiska svou kampaň financoval přes svou vyšetřovanou firmu. Exprezident přitom dlouhodobě tvrdil, že si celou kampaň platil sám.

V únoru 2019 NAKA (Národná kriminálna agentúra Prezídia Policajného zboru, pozn. red.) obvinila jednatele firmy KTAG Eduarda Kučkovského z daňového podvodu. Kiskův právní zástupce Daniel Lipšic ale tvrdí, že Kučovský byl obviněn hned den poté, co Kiskův protikandidát v prezidentských volbách a bývalí slovenský premiér Robert Fico neuspěl ve své kandidatuře na post předsedy Ústavního soudu.

Komentář Petra Peška: Kýčovité tesknění po slovenské prezidentce

Podle Lipšice se případ od té doby prakticky neposunul. Jak naznačil, vyšetřovatelé mohli vyčkávat, až budou moci obvinit i Kisku. „Jedna z hypotéz, která by to vysvětlovala, je právě to, že se čeká na vznesení dalšího obvinění. Aby se potom nemusely úkony opakovat,” uvedl Lipšic pro deník Sme.

Popradská firma KTAG (Kiska Travel Agency), kterou Kiska spoluvlastní se svým bratrem Jaroslavem, si snížila daň z příjmu, když finančně podpořila jeho volební kampaň v roce 2014. V té době byl Kiska zároveň její jednatel, stále ale zůstává společníkem firmy. Podle slovenského portálu Pravda.sk firma v dubnu 2014 uplatnila vratnou DPH ve výši 146 000 eur (zhruba 3,5 milionu korun) z celkových nákladů 770 tisíc eur (přes 19,5 milionu Kč). Daňový úřad tuto žádost zamítl a začal firmu vyšetřovat. Česká televize uvedla, že podle daňových úředníků, kteří případ vyšetřovali, volební kampaň nijak nesouvisí s výnosy firmy a jedná se tedy o neoprávněné náklady. KTAG musel peníze vrátit.

„Trestní stíhání je mstou Fica za to, že jsem mu jako prezident odmítl slíbit politický důchod na ústavním soudu. Je zřejmé, že až skončí můj mandát, budu obviněný i já,“ uvedl Kiska v únoru. Podle jeho vlastních slov mu hrozí 7 až 12 let vězení. Mandát Kiskovi skončil v sobotu 15. června a byl vystřídán prezidentkou Zuzanou Čaputovou.