Komise EU má plán, jak odpoví na případná cla ze strany USA, kterými Trump hrozí

Evropská unie odpoví na nespravedlivá cla, která by mohl zavést americký prezident Donald Trump na zboží z unijních zemí, řekl mluvčí Evropské unie. Trump v pátek oznámil bez dalších podrobností, že se chystá zavést cla na unijní zboží. Brusel také lituje sobotního rozhodnutí amerického prezidenta zavést cla na Kanadu, Mexiko a Čínu.

Trump v sobotu podepsal nařízení, které zavádí cla ve výši 25 procent na zboží dovážené z Kanady a Mexika a 10 procent nad rámec stávajících cel na dovoz z Číny. V pátek pak prohlásil, že chce zavést cla i na Evropskou unii, která se podle něj nezachovala dobře ke Spojeným státům.

Evropská komise dnes uvedla, že by si takový krok ze strany Spojených států nenechala líbit. „EU by silně zareagovala na jakéhokoliv obchodního partnera, který by zavedl nespravedlivá či svévolná cla na zboží z EU,“ řekl podle agentury AFP mluvčí Evropské komise.

„EU lituje amerického rozhodnutí zavést cla na Kanadu, Mexiko a Čínu,“ uvedl dále mluvčí, podle kterého tento krok poškozuje všechny strany.

Trump již dříve uvedl, že EU a další země mají se Spojenými státy „znepokojivé“ obchodní přebytky. Uvedl, že na výrobky těchto zemí budou buď uvalena cla, nebo bude požadovat, aby státy nakupovaly více ropy a plynu z USA, přestože kapacita vývozu plynu z USA je téměř na hranici svých možností. Cla na Mexiko a Kanadu však odůvodnil tím, že tyto země dostatečně nepotírají pašování drogy fentanyl do Spojených států. Mexiku vyčítá také to, že mexická vláda vytvořila alianci s drogovými kartely a že nedostatečně potírá nelegální migraci, což mexičtí představitelé odmítají.

VIDEO: Přísaha Donalda Trumpa