Konec po čtyřech stoletích. Univerzitní hospoda v Oxfordu, do které chodil i Tolkien, zavírá | E15.cz

Do historické hospody v centru britského Oxfordu chodili studenti, slavní spisovatelé a učenci více než 450 let. Na lavicích v podniku, který patří jedné z oxfordských vysokoškolských kolejí, sedával třeba autor Pána prstenů J. R. R. Tolkien. Ekonomické důsledky koronaviru však podnik The Lamb and Flag (Beránek a vlajka) donutily k 31. lednu definitivně zavřít, píše Reuters.