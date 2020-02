Koronavirus má více obětí než SARS. Jejich počet překročil 360 | E15.cz

Čínská provincie Chu-pej oznámila dalších 56 obětí nákazy, čímž počet potvrzených úmrtí na koronavirus v Číně překročil 360. Je to více než za epidemie SARS, která si v kontinentální Číně na přelomu let 2002 a 2003 vyžádala 349 obětí, uvedla agentura AFP.

Čínská státní televize podle agentury Reuters upřesnila, že celkový počet obětí ke konci nedělního dne dosáhl 361. Počet nově potvrzených případů činil podle státní komise 2829. Celkový počet nakažených v Číně dosáhl ke konci neděle 17 205.

Předchozí bilance čítala více než 300 obětí, nakažených bylo více než 14 tisíc. Epidemie infekce se již rozšířila do dalších nejméně 25 zemí, které podnikají vlastní opatření proti dalšímu šíření nákazy a evakuují své občany z Číny. Světová zdravotnická organizace vyhlásila kvůli onemocnění globální stav zdravotní nouze.

Filipíny v neděli oznámily první úmrtí v důsledku nového koronaviru mimo Čínu. Obětí se podle filipínského ministerstva zdravotnictví stal 44letý muž pocházející z čínského města Wu-chan v provincii Chu-pej, odkud se nový virus šíří. Nákaza byla potvrzena také u mužovy 38leté partnerky, která pochází rovněž z Wu-chanu. Ta se v současnosti nachází v izolaci v nemocnici ve filipínském hlavním městě Manile.

Evropa má zatím 25 potvrzených případů onemocnění. Německé úřady potvrdily nákazu u dvou lidí, kteří se v sobotu vrátili z Wu-chanu armádním speciálem. V Německu je tak deset lidí nakažených novým typem koronaviru. Šest případů ohlásila Francie, po dvou Rusko, Itálie a Británie, po jednom pak Finsko, Švédsko a Španělsko.

Letadlo s Čechy a Slováky evakuovanými z čínského města Wu-Chan přistálo dnes zhruba půl hodiny po půlnoci na letišti v Praze-Ruzyni. Spolu lidmi z dalších 30 zemí je do Evropy přepravilo francouzské letadlo, do Bruselu pro ně odpoledne letěl český vládní speciál. Češi zamířili k dalším vyšetřením do pražské Nemocnice Na Bulovce, Slováky převeze sanitka do nemocnice ve středoslovenském městě Banska Bystrica.

V letadle podle informací z Francie bylo mezi zhruba 250 cestujícími asi 36, kteří mají potenciální příznaky koronaviru. Výsledky jejich vyšetření ale zatím známé nejsou.