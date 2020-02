Nákaza koronavirem se nepotvrdila ani u jednoho z testovaných Čechů | E15.cz

V Česku bylo podle informací na webu ministerstva zdravotnictví do soboty testováno 38 osob na nový koronavirus, výsledky všech jsou negativní. Počet nakažených celosvětově přesáhl 14 tisíc dí, v Evropě jsou přes dvě desítky případů. Nemoci podlehlo více než 300 lidí, mimo Čínu jeden Číňan zemřel na Filipínách. Pět Čechů, kteří požádali o evakuaci centra nákazy, je v současné době na cestě zpět do Česka.

Mezi testovanými lidmi v ČR byli jak Češi, kteří cestovali z Asie, tak turisté ze zahraničí. Preventivně byli vyšetřeni také například muž z Orlickoústecka, který se vrátil z Mexika, nebo žena z Brazílie, která cestovala přes mezinárodní letiště v jihovýchodní Asii. V karanténě je zatím také žena z Libereckého kraje, která byla v kontaktu s jedním z nakažených Němců. Její výsledky byly také negativní.

Krajská hygienická stanice nařizuje karanténu a další vyšetření lidem, kteří cestovali v posledních týdnech z Číny a mají příznaky podobné chřipce. Pokud cítí dýchací potíže, kašel a horečku, mají kontaktovat lékaře nejdříve telefonicky. V karanténě musí zůstat do konce inkubační doby, která je podle odborníků asi 12 dní. Nákaza se testuje z výtěru z krku nebo nosu a vzorku krve.

Zdravotní vyšetření a karanténa v pražské Nemocnici Na Bulovce čekají také pětici Čechů, kteří dnes přiletěli zpět do Evropy z epicentra nákazy, čínského města Wu-Chanu. Dnes večer by je měl vládní speciál přepravit do Prahy z Bruselu. Speciálními sanitkami pak budou převezemi na Bulovku. Výsledky jejich testů budou podle mluvčí nemocnice Simony Krautové známé v pondělí.

Své občany postupně evakuují z Wu-Chanu také další evropské země. V sobotu se vrátila více než stovka Němců, u dvou z nich se nákaza potvrdila. V letadle do Evropy spolu s Čechy cestují lidé z 30 zemí včetně dvou Slováků, kteří poletí z Bruselu spolu s nimi do Prahy. Do nemocnice v Banské Bystrici je pak odvezou slovenské sanitky.