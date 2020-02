Koronavirus je na šesti světadílech, nejvíc zasažená zůstává Čína | E15.cz

Největší boj s koronavirem stále svádějí asijské státy. V pevninské Číně se dosud nakazilo 78 064 lidí a 2715 jich zemřelo. Jižní Korea je s 1261 nakaženými druhou nejvíce postiženou zemí na světě, téměř všechny případy se tam přitom objevily za poslední týden. Stovky nemocných zaznamenalo také Japonsko, kde většina případů pochází z výletní lodi Diamond Princess kotvící u Jokohamy.

Itálie eviduje již přes 370 nemocných, což je nejvíce v Evropě. Nákaze tam podlehlo 12 lidí. Místním úřadům se podařilo určit původce epidemie viru v zemi, kterým je 38letý amatérský fotbalista Mattia. Není ale jasné, jak, kde a od koho se nakazil. Žádné vazby na Čínu nemá.

Již druhou oběť koronaviru na svém území dnes potvrdila Francie, šlo přitom o prvního Francouze, který nemoci podlehl.

Testy potvrdily přítomnost koronaviru u prvního člověka v Řecku a v sousední Severní Makedonii. V obou případech jde o ženy, které se nedávno vrátily z Itálie. Nové případy nákazy dnes ohlásilo také Chorvatsko a Španělsko, kde na ostrově Tenerife zůstává v karanténě asi 1000 lidí v hotelu, který navštívili nakažení Italové. Je mezi nimi i šest Čechů. Během úterý a dneška oznámily úřady v Německu koronavirus dohromady u šesti nových pacientů.

Podle eurokomisařky pro zdraví Stelly Kyriakidisové by státy Evropské unie měly sjednotit plány pro případ dalšího šíření nákazy. Šéf WHO Tedros Ashanom Ghebreyesus prozatím zrazuje od používání slova pandemie, které podle něj vyvolává strach a stigmata.

Významným ohniskem nákazy na Blízkém východě je Írán, který dnes ohlásil 44 nových případů. V zemi na nemoc COVID-19, kterou koronavirus způsobuje, zemřelo podle státní televize již 19 lidí, což je nejvíce mimo pevninskou Čínu. Nemocné s vazbami na Írán hlásí okolní země včetně Bahrajnu a Kuvajtu. První případy nákazy u lidí, kteří nedávno v Íránu pobývali, dnes ohlásil také Pákistán a Gruzie.

Koronavirus se potvrdil rovněž v Brazílii, čímž se poprvé dostal do Jižní Ameriky. Pacientem je 61letý muž, který pobýval na severu Itálie. Nyní je v domácí karanténě a místní úřady se snaží sehnat více než 200 spolucestujících z letadla, kterým nakažený do Brazílie přiletěl.

Na případné šíření nákazy se připravuje i Česká republika, kde se koronavirus dosud nepotvrdil ani u jednoho ze 112 testovaných. Některé pražské nemocnice kvůli epidemii odmítají dárce krve, kteří vycestovali mimo Česko. Z ankety ČTK vyplynulo, že opatření přijala i řada českých firem. Některé omezily či zrušily služební cesty do postižených oblastí, jiné nařídily zaměstnancům po návratu z rizikových zemí práci z domova.

Varování před cestováním do nákazou zasažených oblastí stále platí, potvrdil dnes český ministr zahraničí Tomáš Petříček. Výskyt nemoci se podle něj zatím nepotvrdil v italských lyžařských střediscích, která s oblibou Češi navštěvují.

Mezinárodní ratingová agentura Moody's Investors Service dnes kvůli negativním dopadům epidemie koronaviru zhoršila odhad letošního vývoje globálního automobilového trhu. Nákaza může způsobit pokles i u české ekonomiky, uvedl ekonom a výkonný ředitel finanční skupiny Starteepo František Bostl.

Kvůli šíření koronaviru pořadatelé zrušili mistrovství světa v rychlobruslení na krátké dráze, které se mělo konat v březnu v Soulu. Organizátoři olympijských her v Tokiu plánovaných na letošní léto zvažují, že kvůli epidemii omezí tradiční štafetu s olympijskou pochodní, která by měla před oficiálním zahájením her putovat Japonskem.